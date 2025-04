Abraza la fama, pero el brillo del estrellato no lo deslumbra. Tampoco la obsesión de estar siempre en la cima ni ser una figura central en los medios.

En una trayectoria de más de una década, el premiado cantautor español Pablo Alborán ve con naturalidad ser noticia como parte de la dinámica de presentar su trabajo y reseñar sus logros. Pero en el camino aprendió que a esta realidad se sumaría el afán por estar pendiente a su vida personal y, con ello, a que de vez en cuando sea el centro de atención de historias inventadas.

A estas alturas, las “fake news” o las noticias falsas no le quitan el sueño. Enfocarse en su sencillez y su autenticidad ha sido clave para su armonía. Pero al reflexionar al respecto, no deja de asombrarse con el alcance de muchas historias irreales.

PUBLICIDAD

“Soy un ser humano normal y corriente dentro de todas esas luces y focos”, dijo a Primera Hora mediante videollamada desde Madrid para hablar sobre su nuevo sencillo, “Clickbait”, con el que aborda la temática del sensacionalismo.

“Sobre mí se han escrito muchas cosas. He leído muchísimos titulares supermorbosos sobre mi vida privada, que con quién estoy, con quién no estoy, que dónde vivo, que qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, y ni una ha sido real”, detalló enfático el artista. “Como no voy a entrar en desmentir, porque obviamente haría más ruido y no tengo ganas, sí creo que necesitaba una canción donde poder desahogarme y donde cada vez que me vuelva a pasar, porque es algo que me va a volver a pasar, poder tener una canción de desahogo”.

La línea temática se aparta del romanticismo con el que principalmente se ha dado a conocer, sin dejar de lado la honestidad con la que compone.

“Es una canción donde vierto todas las cosas que no puedo decir y que me encantaría poder hacer, y lo vuelco en una canción que en el fondo tiene un mensaje que creo que es más poderoso, que creo que ayuda a que los demás también se puedan sentir identificados, y obviamente es una canción muy diferente a lo que he hecho antes y como artista necesito hacer cosas diferentes también de vez en cuando”.

Al repasar su cotidianidad, no reniega del estrellato, porque en la balanza pesa más el sueño alcanzado de sobresalir en la música, el apoyo del público y su cariño. “Sí que he convivido con la fama desde muy pequeño, desde que empecé”, afirmó el intérprete, quien lanzó su primer álbum a sus 21 años. “Incómodo no ha sido, excepto algunas ocasiones que ha habido faltas de respeto”, prosiguió pensativo. “Pero yo entiendo perfectamente todo. Yo soy un personaje público y entiendo que puede interesar mi vida y lo respeto. Y además me parece también bonito, en cierto modo, que se quieran interesar. Otra cosa es que yo no pertenezco a un sector que vende su vida”.

PUBLICIDAD

¿Qué ha sido lo más absurdo que has leído de ti?, le preguntamos.

“Las noticias siempre han sido con quién estoy, con quién no estoy, si estoy con este, con lo otro. Y son cosas banales, absurdas dentro de lo que cabe. No son cosas importantes, es parte del juego. ¡Hombre! Alguna que otra vez sí me hubiera gustado decir, y ponerme bien puertorriqueño y decir ‘¡puñe…!, ¿por qué no me dejan en paz, carajo?’ (ríe). Pero no. Hay veces que digo ‘venga, voy a escribir sobre ello’, y voy a mantener la calma porque entiendo que es un juego y porque no soy al único el que le pasa”.

Pero ser una celebridad tiene su lado bonito. “La fama como tal solo me ha traído cosas buenas, realmente. Me ha traído un público que me quiere, que me cuida y que me conoce por mi trabajo; un cariño con los medios con los que me llevo muy bien, que he recibido un apoyo por parte de vosotros, por parte de los medios en general en todos los países, del público, que es para mí fundamental y sin el cual no sería capaz de hacer absolutamente nada”.

Su crianza ha sido determinante en su manera de reaccionar y en mantenerse alejado de la creencia de sentirse intocable.

“Tengo algo que es fundamental, que es una familia maravillosa, un entorno maravilloso que me permite siempre ser quien soy”, expuso con marcado orgulloso el artista de Málaga.

“A mí siempre me ha resultado más sano mostrarme con una sonrisa y con una honestidad en lo que hago, porque lo otro hubiera sido forzar algo que no es parte de mi educación, ni parte de lo que vivo en mi casa”, expuso, y reiteró contar con una vida normal. “Me refiero a mis gustos, mis placeres. Son cosas que no necesitan de mucho dinero, ni necesitan de condiciones especiales para disfrutarlas”, reveló. “Yo tengo mis lujos, obviamente, pero mis placeres, lo que realmente me hace feliz, no depende del dinero, no depende de la cantidad, y eso es grande. Mi hermano es igual. Mi hermana también y mi familia entera. Creo que hemos tenido una suerte de ser una familia muy unida”.

PUBLICIDAD

De todo

“Clickbait” es el primer adelanto de su próxima producción discográfica, que vislumbra lanzar este año. La canción es un reflejo de su interés en evolucionar con nuevas propuestas sonoras y de contenido, sin que ello implique dejar de lado el matiz romántico con el que se ha dado a conocer.

“Es más una reflexión”, expuso sobre el nuevo sencillo. “Es una canción que tiene a Albert Hype, que es un productor puertorriqueño. Trabajé con él varias canciones del álbum porque ha sido capaz de ser muy versátil en todos los estilos del disco”.

Si bien en creaciones previas se centraba en los asuntos del corazón, la diversidad temática es uno de los aspectos que celebra de su nuevo proyecto. Ahora la voz de numerosos éxitos que incluyen “Solamente tú”, “Donde está el amor”, “Quién” y “Si hubieras querido”, llega con nuevos planteamientos. “Lo que más mostraba era la parte romántica”, reconoció. “Aunque mucha gente pensara que era 100% (de su esencia), en el fondo era un 60, 70”.

Una de las historias hace referencia a uno de los momentos más intensos en el plano personal. “En este álbum está la parte humana, está la parte de agradecimiento. Hay una canción que habla del agradecimiento al Hospital La Fe de Valencia, la planta siete, porque ahí pasamos en mi familia una etapa complicada este último año, y todo ha salido bien. La persona que estaba enferma se ha curado, entonces todo eso ha conllevado que yo tuviera la necesidad de dar las gracias a través de una canción”, expuso sin entrar en más detalles.

PUBLICIDAD

Las baladas de “amor idílico” asomarán, como de costumbre.

“Luego está la otra cara del amor, donde nos damos cuenta de que ese amor se va transformando y que no siempre se queda igual, que es un amor que además, en el siglo 21, todo el mundo empieza a decir que hay falta de compromiso, que hay falta de empatía, que todo se arrastra hacia un lugar mucho más narcisista, más individualista, y hay canciones en donde hablo de eso, de esa reflexión donde al final, por mucho que la sociedad nos lleve a eso, todos tenemos un deseo de ser queridos, de querer, de sentirse cuidados y de respetados”.

El artista adelantó que también habrá variedad a nivel sonoro. “Hay una salsa y un merengue”, adelantó con emoción. “Hay una bulería flamenca, que yo nunca había hecho una bulería en un disco”, prosiguió entusiasmado. “Hay bastante diferencia entre tema y tema, que la gente no se va a aburrir. Va a ser un disco muy dinámico”.

Se adentra en la actuación

La faceta de actor es otra experiencia que se está disfrutando a través de la segunda temporada de la serie “Respira” (Netflix), cuya trama transcurre principalmente en un hospital.

Pablo Alboran estará en la seguda temporada de la serie "Respira", de Netflix. ( Suministrada (Netflix) )

“Me lo estoy gozando. Estoy feliz. He descubierto una nueva pasión”, confesó con una amplia sonrisa sobre el proyecto que está por estrenar. “Yo pensé que la música lo era todo, y lo es todo, pero en cierto modo la interpretación me está abriendo una puerta personalmente muy gratificante”.

La dinámica en el set le dejó un buen sabor. “Yo llevaba tiempo estudiando interpretación, pero nunca me había llegado un papel como este, un papel muy goloso al que le pasa de todo”, dijo sin querer adelantar su nombre. “Entonces es una oportunidad muy grande de que me vean en muchísimas situaciones diferentes, con una carga emocional diferente en cada trama que sucede en esta serie”.

PUBLICIDAD

El apoyo en el set es otro aspecto que atesora. “Muy agradecido, tanto a los guionistas como a los productores, como a las directoras, y a todos mis compañeros, o sea, Najwa Nimri, Aitana Sánchez Gijón, Alfonso Bassave, Blanca Suárez, todos. Todos me han tratado con un cariño, y sobre todo, en ningún momento me he sentido juzgado, nunca”, manifestó con admiración. “Yo esperaba y espero, obviamente, que mucha gente lo critique y esté ahí con los ojos pendientes a ver qué hago mal y qué hago bien, pero en el set de trabajo he sentido muchísimo respeto, mucho apoyo”.

La interacción directa con el público es otra de las vivencias que lo nutre, por eso ya va esbozando una gira que espera iniciar en marzo del año que viene. El año pasado se presentó en marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en el marco de su gira “La cu4rta hora”.

“Vamos a estar en Puerto Rico”, dijo acentuando su emoción ante la expectativa de regresar a suelo boricua.

“Estamos preparando un show donde voy a cantar todas las canciones más importantes de mi carrera y de este nuevo disco. Estoy loco por volver a Puerto Rico”, insistió con emoción. “La última vez fue brutal. Me lo pasé superbién. Pude, además, perderme por el Viejo San Juan. Me pude ir a salir de fiesta por ahí”.