El cantautor español Pablo Alborán llega a Puerto Rico con su esperado “Global Tour KM0”. El intérprete de éxitos como “Solamente tú”, “Saturno” y “Quién” se presentará el próximo 24 de octubre en el Coca-Cola Music Hall en un concierto que promete una experiencia íntima con una producción renovada, poderosa puesta en escena y un repertorio que repasa sus grandes clásicos junto a los temas de su más reciente álbum, “KM0”.

Con una propuesta escénica completamente renovada, el “Global Tour KM0” presenta un diseño de escenario de dos niveles, una impactante producción visual y una banda en directo que acompaña a Alborán en un recorrido por sus nuevas canciones y sus temas más emblemáticos. Además, el espectáculo incluye el estreno en vivo de su más reciente sencillo, “Algo de mí”.

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“Esta gira de Pablo Alborán marca una nueva etapa artística que muestra su evolución musical sin perder la esencia romántica y honesta que lo ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música en español. Para nosotros es un honor hacer posible esta presentación en Puerto Rico”, expresó Osvaldo Rocafort quien produce el show en la Isla para Lana Productions.

Boletos disponibles a través de Ticketera.com.