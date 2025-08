Ser honesta consigo misma, vivir siempre desde el amor y la lealtad, tener el “lip gloss” puesto todo el tiempo, y nunca dejar que le quiten la autenticidad, eso es lo que la cantante Paloma Mami asegura que se necesita para cumplir con los “Códigos de Muñeka”, que es el título de su más reciente producción discográfica.

La intérprete llegó al estudio fotográfico de Primera Hora para hablar sobre su proyecto que refleja diversas versiones de su identidad musical encapsulada en 11 canciones nuevas que fusionan géneros como el pop latino, el reguetón, el R&B y el trap, todos cubiertos por una energía onírica y juguetona.

“La primera razón por la que nació este trabajo era la idea de ser una muñeca, en el sentido de que mis fanáticos pedían mucho un cierto estilo, un cierto sonido, que hiciera esto, que colaborara con este artista, con este productor, que me viera de alguna forma”, sostuvo la cantante al hablar sobre el disco que incluye colaboraciones con artistas como Pablo Chill-E, DannyLux, Pailita, El Jordan 23, Marcianeke, e Ithan NY.

Y lo que algunos podrían catalogar como una indiscreción, para la artista urbana fue el motor para estudiar su pasado, reflexionar sobre sus aspiraciones, y encontrar el punto perfecto para llevar algo nuevo a sus seguidores, pero siempre manteniéndose fiel a lo que quiere.

Paloma Mami se vuelve a sumergir a la música urbana tras cuatro años de lanzar su álbum debut "Sueños de Dalí". ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Tomé en cuenta lo que ellos me dijeron, y creé esta Paloma Mami que ellos me pedían, me sentía como una muñeca, un experimento, ‘yo hago lo que ustedes me pidan’, y de ahí, nació todo esto”, resaltó sobre el disco que surge tras cuatro años de lanzar “Sueños de Dalí”.

La voz de “Fingías” y “No te enamores” también compartió que “Códigos de Muñeka” también surge de su fijación por el juguete, que normalmente la asocian como un símbolo de “femineidad, mucha actitud, y autenticidad”.

“Esa actitud de la muñeca se ve mucho en el sonido de este disco, y aquí pude jugar con ese lado versátil mío; ves esa fusión de ritmos, colores distintos, y aunque esté haciendo reguetón, siempre lo haré con la esencia que tengo, me gusta mezclar géneros para que así tengan mi sentir al final del día”, destacó.

La producción también tiene con un pedacito de Puerto Rico a través de “La Freak”, un sensual reguetón que cuenta con la voz de Rauw Alejandro.

“Yo hice esta canción en Chile, y justo coincidimos, le mostré el tema y le dije: ‘este tema está hecho pa’ ti, en verdad, está tu nombre escrito ahí, porque es su área total, es ese estilo de reguetón más lento, más afinca’o, más sexy. Es ese tipo de perreo bien lento, bien sucio”, dijo la chilena-estadounidense, entre risas, destacando también que el “Zorro” no es el único boricua en su proyecto, ya que el proyecto integró ingenieros de sonido, mezcladores y productores de la “Isla del Encanto” que la ayudaron a llevar su manifiesto a la luz.

“Me ha encantado todo ese proceso de crear, aprendí demasiado de mí, de la música, de lo que puedo hacer. Quiero seguir explorando más y más la música, quiero crear más”, resaltó.

Ahora, ¿qué necesita uno para ser una “muñeka”? Paloma Mami expresó que, antes que todo, es necesario siempre ser fiel a los ideales y aspiraciones de vida.

“Como ‘muñeka’ que soy, tengo muchos códigos que sigo, como siempre ser honesta, ser leal con la familia y tus amistades, siempre ser amorosa con toda la gente, pero si alguien no es bueno contigo, puedes ser malo de vuelta”, aseguró, al tiempo que aseguró que la regla más importante es ‘tener confianza en ti", así como siempre ser auténtico con tu estilo.

“Yo siempre uso rosado y negro, mis ‘hoops’, mi ‘lip gloss’, todos mis ajuares, con mis piezas ‘vintage’, esos también son los códigos”, dijo la artista, quien llegó vestida con prendas de Dior de los años 2000, y una camisilla de Von Dutch.

“Códigos de Muñeka” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.