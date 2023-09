La banda de rock en español Jarabe de Palo se une al vocalista boricua Pedro Capó para rendir tributo Pau Donés.

El sábado, 2 de diciembre en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T Mobile en San Juan, Capó subirá al escenario para interpretar éxitos como La flaca, Bonito, Grita, Depende, entre otras, en lo que de seguro será una emotiva celebración a una de las estrellas más grandes de la música latina: el fundador de Jarabe de Palo.

“El honor y la emoción que me causa tener el privilegio de cantar junto a Jarabe De Palo es inexplicable. Poder interpretar las canciones del inigualable e inmortalizado maestro Pau Donés me eriza la piel y me reconecta con una etapa de mi vida que inspiró mucho de lo que hago hoy día. Agradezco a la familia de Jarabe de Palo por hacerme parte de algo tan mágico y especial. Hoy todo me parece bonito…”, expresó el artista puertorriqueño.

El Tributo a Pau Donés llega por primera vez a Puerto Rico en una producción de Buena Vibra Group y Lana Production junto a Yolanda Díaz. La venta de boletos estará disponible a través de la plataforma de Ticketera.