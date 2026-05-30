La modelo y empresaria Madison Anderson Berríos y el actor Pepe Gámez hacen su debut en el cine musical al convertirse en protagonistas del video “Mi Reina”, la nueva canción del cantante Charlie Cruz.

La Miss Universe Puerto Rico 2019, junto a su prometido, le dan vida a la historia de amor que narra el salsero puertorriqueño en el “focus track” de su más reciente álbum, “Invicto”, en un cortometraje grabado desde el Viejo San Juan.

“Qué experiencia tan especial haber sido parte de este video musical junto a personas tan talentosas e increíbles. Feliz de haber tenido la oportunidad de protagonizar esta hermosa historia y formar parte de una canción tan especial. ❤️🎶“, compartió la también ganadora de la tercera temporada de ”La Casa de los Famosos", el reality show de Telemundo donde conoció a su ahora prometido.

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El video musical fue grabado bajo la dirección de Setikz y la producción de Gogo Music. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Héctor Marcano López, mientras que Melissa Castejón se destacó como asistente ejecutiva y de producción del proyecto.

Las escenas se filmaron durante aproximadamente cinco días en distintas localidades emblemáticas de la ciudad capital, como Condado, el restaurante La Vergüenza, el hotel Hilton Garden Inn y Condado Plaza, entre otros espacios que sirvieron como escenario perfecto para plasmar la historia de amor.

Además de protagonizar el video junto a Anderson, Gámez tuvo una participación activa como productor creativo, involucrándose directamente en el desarrollo de las escenas y la narrativa visual.

“Mi Reina”, número que fusiona la esencia clásica de la salsa con elementos contemporáneos como el violín, fue compuesto por Héctor Marcano López, Charlie Cruz, Luis Leal, Carlos Almarza y José “Pepe” Gámez.

Aunque la letra de “Mi Reina” no fue inspirada originalmente en la historia de amor de Madison y Pepe que arrancó hace tres años, las similitudes entre la canción y la relación de ambos hicieron que la propuesta cobrara aún más conexión emocional.

Esta afinidad fue precisamente uno de los factores que motivó a Madison Anderson a aceptar rápidamente la invitación para participar en el proyecto, sumado al hecho de que el video se realizó en la Isla del Encanto, un lugar muy significativo para ambos y para su historia de amor.

Pueden ver el nuevo video aquí: