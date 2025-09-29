Miami. Peso Pluma será honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, dónde protagonizará una de las actuaciones más esperadas de la noche, anunciaron Telemundo y Billboard.

La ceremonia se podrá ver en vivo por Telemundo el 23 de octubre a las 8:00 p.m. desde el James L. Knight Center de Miami.

El Premio Billboard Vanguardia que recibirá el superastro mexicano distingue a artistas que “se atreven a ir más allá de lo convencional”, señalaron los organizadores.

“Este galardón celebra a los verdaderos visionarios: artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical”.

Peso Pluma es reconocido como el líder del movimiento de música mexicana contemporánea, que fusiona los sonidos tradicionales con influencias urbanas, de hip hop y trap. Tiene una voz distintiva y estilo único.

En 2023, su colaboración con Eslabón Armado, “Ella baila sola”, se convirtió en la primera canción regional mexicana en entrar al Top 10 del Billboard Hot 100 en los 65 años de la lista, dijo Billboard. Ese mismo año, su álbum Génesis, ganador del Grammy, debutó en el puesto 3 del Billboard 200. Ha sido galardonado con el Latin Grammy y Premios Billboard de la Música Latina.

Los Premios Billboard de la Música Latina podrán verse también en la aplicación de Telemundo, el servicio de streaming Peacock y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional. Los boletos estarán disponibles pronto.