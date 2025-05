Explorar una evolución musical sin dejar de perder su esencia es una de las prioridades del salsero puertorriqueño Jerry Rivera. Uno de esos atributos de peso es su preferencia por letras que relaten historias sobre las diversas experiencias del amor.

Esa misma finalidad fue determinante en que el cantante se tomara una pausa durante más de una década para lanzar un tema inédito o grabar un álbum de estudio.

Su gran auge en el público comenzó a finales de la década de los ochenta, a la que le siguieron años de numerosos éxitos que abarcaron temas como “Cara de niño”, “Qué hay de malo”, “Ese” y muchos otros. Pero fue su producción discográfica “Ay mi vida”, en 2005, la que comenzó a marcar lo que sería el inicio de un tiempo fuera de los estudios de grabación. Le siguieron el álbum de tributo “Caribe Gardel” (2007), el de “covers” “El amor existe” (2011) y el de Navidad, “Jerry Christmas” (2012). Desde entonces, se mantuvo alejado de nuevos proyectos en solitario hasta 2024, cuando lanzó la canción “En otra cama”.

PUBLICIDAD

“Me aburrí”, dijo enfático a Primera Hora al indagar sobre el por qué pasó más de una década sin nuevos lanzamientos. “Grabé muchas canciones inéditas. Tuve mucho éxito. Grabé de repente un disco de balada, y el disco fue superexitoso. Grabé otro disco de balada, ‘Vuela muy alto’. Fue superexitoso. Grabé después ‘Canto a mi ídolo’, en el 2004, 2005, dedicado a Frankie Ruiz. Fue el disco más vendido en la década del 2000 al 2010, el disco número uno. Luego decidí grabar el disco dedicado a Carlos Gardel, un antojo mío porque mi papá cantaba música de Carlos Gardel”, prosiguió en detalle, pensativo, y confesó que alejarse por un tiempo a nivel musial le pareció más prudente.

“Dije, ‘ya he grabado todo lo que yo quiero, yo no creo que debo grabar más en muchos años”, reveló el salsero, quien la semana pasada lanzó “Pa’ eso es la vida”. “Las canciones inéditas, ninguna me emocionaba, casi nada me gustaba. Yo sentía que todo lo romántico y más bonito, ya lo había logrado. Yo decía ‘unas letras mejores que las que yo he hecho, yo no las encuentro en la calle’. Te lo juro. ‘Amores como el nuestro’, ‘Cuenta conmigo’, ‘Amor de niño, amor de colegio’, ‘Amor platónico’. Yo era bien dedicado, bien aplicado con el tema de la poesía, del romanticismo del respeto, y dije ‘ya nada me emociona’, y dejé de grabar”, agregó sobre el tiempo en el que la vida en familia también cobró gran protagonismo, en especial al tener en cuenta que su carrera musical no paraba desde su adolescencia.

PUBLICIDAD

A pesar de su distanciamiento, renombrados compositores persistieron en enviarle sus creaciones, sin provocar cambios en su determinación. Durante ese tiempo, solo trabajó con Yandel en el sencillo “Mira” (2018) y con Farruko en una nueva versión de “Qué hay de malo” (2020). Con Don Omar interpretó “Tú no bailas más que yo”, en 2021.

“Esperé 15 años, hasta que me volvió la emoción”, expresó con júbilo sobre sus nuevos horizontes artísticos. Pero con su regreso en 2024 sintió incertidumbre respecto al apoyo que recibiría del público. “Como estaba desconectado como artista no sabía cómo Jerry iba a ser aceptado. Yo no puedo presumir que va a ser un éxito porque creo que la confianza es buena, pero el exceso de confianza te puede llevar al fracaso. Eso lo he visto mucho”, reflexionó. “No sabía si iba a ser buena idea, si iba a funcionar o no”, prosiguió, y reiteró su agradecimiento a sus seguidores por el respaldo en esta nueva etapa.

“Estuve bien lejos del medio del negocio, de la industria, y llegué nuevecito, fresquecito, y ahora por lo menos serán unos 15 años ininterrumpidos que vamos a trabajar musicalmente”, aseveró con entusiasmo.

En enero de 2025, lanzó “Volver a enamorarnos”. “Ahora estoy grabando incesantemente. Ya terminamos el disco que lanzo este año. Estoy superfeliz. Tengo 15 años que no he grabado un disco. Tengo una motivación increíble”, precisó. “No me sentía así de emocionado hacía muchísimos años. No había grabado voluntariamente, no tenía el deseo, el ‘drive’. Ahora mismo los próximos dos años ya están trazados en la agenda, mes por mes qué se va a hacer”.

PUBLICIDAD

Invita a festejar la vida

El cantante promueve el tema “Pa’ eso es la vida”, dirigido a celebrar la compañía de esa persona especial que nos rodea. “La vida es ser feliz, amar, ser amado y querer”, reflexionó sobre parte de la inspiración del tema. “El amor todo lo puede, lo quiere y lo soporta. Damos muchos ejemplos en el video, del amor fraternal, paternal, abrazar, besar, bailar, compartir”, detalló con emoción. “Es realmente un tema de alegría, y con ese tema vamos a cerrar el disco titulado ‘Llegué yo’”.

Por otro lado, Jerry Rivera resaltó su complacencia en trabajar dos sencillos junto a Elvis Crespo en lo que va de año. “Él es un ser humano superespecial. Él es un tipo superdivertido, un tipo impresionantemente inteligente, ingenioso, talentoso”, destacó con admiración, y relató sentir gran emoción de grabar a dúo “Nuestra canción”, original del álbum “Suavemente” (1998).

“Yo siempre he sido fanático de Elvis. Yo le había comentado hace muchos años, cuando éramos unos muchachitos, que ese es el tema que más me gusta a mí, como él lo interpreta. Se siente un sentimiento especial”, relató. “Yo le dije a él, ‘esa canción está tan increíble que tengo envidia de la buena’. Yo no sé cómo yo nunca pude accesar a grabar esa canción’. No sé cómo yo no tuve… yo hubiese querido, hubiese dado la vida por grabar esa canción, hacer un video, viajar el mundo con esa canción que fuese parte de mi repertorio”, prosiguió, y confesó lo que admira de la letra. “Es esa canción grande que tú le dedicas a la persona que tú amas y sabes que si un día te divorcias o te separas, esa canción puede volverlos a traer a la unión. Eso es lo especial de esa canción”.

PUBLICIDAD

El merenguero fue quien le propuso colaborar en la nueva versión, mientras coincidieron en un evento en Virginia. Crespo coordinó para que se vieran en el estudio y trabajarla. “Grabé la canción rápido, como si fuese mía”, dijo. “Las canciones mías yo no me las aprendo nunca. Yo me las aprendo a veces hasta en el estudio. Con la de Elvis fue una diversión tan y tan impresionante”.

El salsero festeja también el respaldo del sencillo “Coqueta”, en el que canta con Moa y Elvis. “El tema ya en redes sociales está corriendo superfuerte. Y personalidades y programadores de estaciones de radio que yo no conozco de Europa, Estados Unidos, están programando la canción. Me ha tomado por sorpresa, porque uno nunca sabe”. A su vez, cantar en un tema por primera vez con su hijo a nivel profesional, es una experiencia que atesora. “Realmente es un momento histórico. Personal y profesionalmente, de verdad que es un momento muy especial”.