El servicio de streaming de audio más popular del mundo, Spotify, sorprendió a sus usuarios tras modificar temporalmente su ícono en la aplicación, reemplazando el clásico diseño verde por una esfera tipo bola de disco. Este sorprendente cambio ha generado una amplia conversación en redes sociales, con opiniones divididas.

La plataforma es una de los principales referentes globales en reproducción de música y podcasts, con millones de usuarios activos en distintos países, lo que hace que cualquier ajuste en su identidad visual tenga un alto impacto.

El nuevo diseño muestra una esfera con efecto de disco, manteniendo la esencia circular del logotipo original, pero con una apariencia más opaca en comparación con su versión habitual.

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De acuerdo con la compañía, esta modificación forma parte de la celebración por sus 20 años de funcionamiento, una fecha que marca dos décadas de crecimiento y consolidación en la industria del entretenimiento digital.

Sin embargo, el rediseño no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes rápidamente reaccionaron en plataformas digitales, generando debate sobre la pertinencia del cambio y su impacto visual.

Entre las opiniones a favor, algunos internautas destacaron la confianza de la marca para experimentar con su imagen. “Una marca lo suficientemente fuerte como para sobrevivir 20 años puede permitirse experimentar con su identidad durante una semana… la indignación que ha generado es, de hecho, prueba de ello”, señaló un usuario.

En contraste, otros comentarios reflejaron incomodidad con la nueva apariencia, aunque sin una razón técnica clara más allá de la percepción estética. “Creo que simplemente me molesta visualmente, aunque no logro identificar qué es”, escribió otro usuario en redes sociales.

El cambio también impulsó la viralización del tema, convirtiéndose en tendencia en diferentes plataformas, donde usuarios compartieron memes, comparaciones y opiniones sobre el rediseño de la aplicación.

Aunque la reacción fue dividida, se trata de una modificación temporal asociada a una campaña conmemorativa, por lo que no representa un cambio definitivo en la identidad visual de la marca.

En medio del debate, el caso evidencia cómo incluso ajustes visuales aparentemente simples pueden generar conversación global y reafirmar la relevancia de la plataforma en la cultura digital actual.