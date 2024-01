Santo Domingo. El cantante mexicano Luis Miguel no pudo dar anoche el concierto que tenía previsto en Santo Domingo, el primero de su Tour 2024, por un problema técnico y lo pospuso veinticuatro horas, a este jueves.

Alrededor de 20,000 personas esperaban en el Estadio Olímpico de la capital dominicana a que Luis Miguel apareciese en el escenario mientras en las pantallas podía leerse que se estaba intentando solventar un problema técnico.

Santo Domingo. El cantante mexicano Luis Miguel no pudo dar anoche el concierto que tenía previsto en Santo Domingo, el primero de su Tour 2024, por un problema técnico y lo pospuso veinticuatro horas, a este jueves.

Finalmente, unas dos horas después de cuando estaba previsto que comenzase el concierto, se comunicó por megafonía que este se posponía.

La organización del evento informó, en un comunicado, de que “inconvenientes de fuerza mayor” habían impedido su celebración y que el espectáculo, para el que valdrán las mismas entradas, se posponía a la noche local del 18 de enero.

“En virtud de los requerimientos que exige una producción del nivel que demanda un artista de esta calidad, el equipo del artista y la productora decidieron tomar la difícil e inevitable medida de posponer el concierto para mañana jueves 18 de enero, lamentando los inconvenientes que pueden causar este tipo de situaciones”, agregó.

Tras la cancelación, los espectadores fueron abandonando el Estado Olímpico, al que, según dijeron algunos de ellos a EFE, volverán este jueves “con el mismo gusto” para disfrutar de la música de Luis Miguel, mientras tarareaban temas del cantante.

Otros no podrán hacerlo porque se habían trasladado ex profeso a Santo Domingo desde otras ciudades del país para ver a ‘El Sol de México’ y no podrán viajar este jueves de nuevo a la capital para asistir a un concierto que había colgado el cartel de ‘No hay billetes’.

Luis Miguel iniciará en Santo Domingo su Tour 2024, que lo llevará por diferentes países de América Latina, Estados Unidos y España y que tiene lugar después de que el año pasado volviera a los escenarios en Buenos Aire, dentro de una gira que le llevó a otras zonas de Sudamérica, Estados Unidos y México.

Luis Miguel tiene conciertos programados para el 20, 22 y 23 de enero en el Coliseo de Puerto Rico.