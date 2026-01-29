La competencia está reñida. La dominancia de Kendrick Lamar continúa en los Premios Grammy 2026, donde lidera las nominaciones con nueve.

Le siguen de cerca Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor y compositor canadiense Cirkut, quienes cuentan con siete nominaciones cada uno. Luego, están Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas y Serban Ghenea con seis.

Pero, ¿quién ganará? ¿Quién hará historia en la 68ª edición de los Premios Grammy el 1 de febrero?

Los periodistas de la Associated Press, Maria Sherman y Jonathan Landrum Jr., desglosan las carreras más reñidas por la gloria de los Grammy.

Álbum del Año “Debí Tirar Más Fotos,” Bad Bunny; “Swag,” Justin Bieber; “Man’s Best Friend,” Sabrina Carpenter; “Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T y Malice; “Mayhem,” Lady Gaga; “GNX,” Kendrick Lamar; “Mutt,” Leon Thomas; “Chromakopia,” Tyler, the Creator.

SHERMAN: Empezamos con los grandes nombres. La victoria del año pasado de “Cowboy Carter” fue muy esperada para Beyoncé. Eso, y un electorado de la Academia de Grabación en evolución, es suficiente para inspirar esperanza de que los ganadores pronto estarán en sintonía con el zeitgeist cultural actual.

Pero el cambio es lento, y lo más probable es que Lady Gaga sea premiada. “Mayhem” es un gran álbum, pero su victoria será más por la narrativa: reconocer a una artista que cambia el juego con su álbum de regreso a sus raíces, que por el mérito de quién debería ganar realmente este año.

Ese es el caso de Bad Bunny con “Debí Tirar Más Fotos” (No olvidemos que todos los miembros de la Latin Recording Academy fueron invitados a unirse a la Academia de Grabación en 2025, pero no está claro cuántos realmente pueden votar). El mundo estaría encantado de ver por primera vez un álbum en español ganar, ya que Bad Bunny fue, una vez más, el artista más escuchado globalmente en Spotify el año pasado.

También está “GNX,” que merece la victoria. Pero la ceremonia de 2025 se sintió como una celebración para Kendrick Lamar, y aunque tres álbumes de rap fueron nominados al premio más importante, no está claro si los votantes le otorgarán el reconocimiento que merece.

LANDRUM: Entiendo el atractivo de una narrativa de “nueva estrella,” especialmente con un campo tan representativo a nivel global. Pero esta categoría suele premiar al proyecto que ha logrado destacarse en múltiples espacios sin mucha explicación. “GNX” se mantuvo activo en la música, los deportes y la cultura cotidiana durante todo el año. No olvidemos que las canciones “luther” y “Squabble Up” mantuvieron un compromiso a largo plazo; “TV Off” se metió en el lenguaje cotidiano con la frase “Mustard”; y “Dodger Blue” llevó el proyecto a la cultura deportiva durante la carrera hacia el campeonato de Los Angeles Dodgers. Mucho respeto por los otros nominados, pero Lamar entregó un álbum perfectamente estructurado que circuló de manera natural. Ese tipo de presencia constante generalmente tiene más peso que el impulso creado alrededor de un solo camino.

Grabación del Año “DtMF,” Bad Bunny; “Manchild,” Sabrina Carpenter; “Anxiety,” Doechii; “Wildflower,” Billie Eilish; “Abracadabra,” Lady Gaga; “luther,” Kendrick Lamar con SZA; “The Subway,” Chappell Roan; “APT.,” Rosé y Bruno Mars.

LANDRUM: Si hay una canción que se siente tanto ineludible como effortless, es “APT.” Miro qué canciones los oyentes — especialmente los más jóvenes, como mi casi 6 años — siguen manteniendo en rotación. La canción fácilmente trasciende generaciones, plataformas y fronteras. Bruno Mars aportó una estructura probada que los votantes suelen valorar, mientras que la presencia de Rosé refleja la creciente comodidad de la academia con la influencia global del pop. Si esto gana, como creo que sucederá, Rosé se convertiría en la primera artista del K-pop en llevarse el premio a grabación del año. Creo que es hora de hacer historia.

SHERMAN: Por todas las razones que has mencionado, además de su total ubicuidad y mezcla cultural, “APT.” es la candidata más probable. Pero, dado que la grabación del año está destinada a resaltar la interpretación y producción (en lugar de la canción del año, que se centra en la composición), “luther” debería ganar.

Canción del Año (Premio al Compositor) “Abracadabra,” Henry Walter, Lady Gaga y Andrew Watt; “Anxiety,” Jaylah Hickmon; “APT.,” Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park y Theron Thomas; “DtMF,” Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Hugo René Sención y Tyler Thomas Spry; “Golden,” EJAI y Mark Sonnenblick; “luther,” Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe y Kamasi Washington; “Manchild,” Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter; “Wildflower,” Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

SHERMAN: Este año no tenemos “Not Like Us,” pero la competencia es feroz. Billie Eilish y Bruno Mars están de vuelta, dos favoritos establecidos entre los votantes de los Grammy — sería su tercera victoria en esta categoría, el mayor número para cualquier artista. Y no sería prudente descartar el gigante “Golden,” aunque podría ser premiado en otra parte. Todo apunta a Lady Gaga para esta categoría. Ha sido nominada cuatro veces sin victorias. “Abracadabra” podría llevárselo, y se sentirá más justificado que un álbum del año para muchos.

LANDRUM: Estoy de acuerdo. La competencia es fuerte aquí. Pero esta categoría a menudo se reduce a la precisión. Y “Abracadabra” está perfectamente construida e intencional, moldeada por el renovado enfoque de Lady Gaga en la construcción lírica y la intención melódica. Eso es algo de lo que hablamos antes de su álbum. Se escucha esa disciplina en la escritura misma, con cada línea llevando su peso.

Mejor Nuevo Artista Olivia Dean; Katseye; The Marias; Addison Rae; sombr; Leon Thomas; Alex Warren; Lola Young.

LANDRUM: Esta categoría premia cada vez más a artistas que llegan con una identidad completamente formada. Leon Thomas se destacó al presentar una obra coherente en lugar de un momento impulsado solo por visibilidad. “Mutt” refleja disciplina en la composición, fluidez de géneros y un punto de vista claro forjado por años de experiencia. Esa base tiende a resonar cuando los votantes piensan a largo plazo.

SHERMAN: ¡Tienes razón! Thomas es un excelente candidato. Pero hay otros factores. Si el streaming fuera la métrica definitiva, este premio iría para Alex Warren, cantante de “Ordinary.” Pero rara vez lo es. En esta categoría, el nombre de Olivia Dean ha sido mencionado más veces.

Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop “Defying Gravity,” Cynthia Erivo y Ariana Grande; “Golden,” HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI; “Gabriela,” Katseye; “APT.,” Rosé y Bruno Mars; “30 for 30,” SZA con Kendrick Lamar.

SHERMAN: Tres de estos nominados podrían considerarse K-pop, o al menos, K-pop-adjacent: “Golden,” “APT.,” y “Gabriela.” Si alguno de ellos gana, marcará la primera vez que cualquier acto de K-pop gane un Grammy, ¿y quién no querría ver eso? “Golden” parece ser el más probable. Si la canción de Lamar y SZA fuera “Luther” en lugar de “30 for 30,” esta sería una conversación diferente.

LANDRUM: Para mí, esto es un empate entre “Golden” y “APT.” Pero le voy a dar una ligera ventaja a “APT.” Lo que distingue a esta canción es el equilibrio. Además, tiene un favorito de los votantes: Bruno Mars. La colaboración entre él y Rosé se siente establecida, sin que ninguno de los artistas compita por espacio. Mars sabe cómo estructurar interpretaciones que los votantes reconocen constantemente, y Rosé encaja perfectamente en esa estructura. En esta categoría, la cohesión suele importar más que la ambición.

Mejor Álbum de Rap “Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T y Malice; “Glorious,” GloRilla; “God Does Like Ugly,” JID; “GNX,” Kendrick Lamar; “Chromakopia,” Tyler, the Creator.

LANDRUM: Si creo que “GNX” merece el Álbum del Año, entonces esta categoría no debería ser un debate. La misma lógica aplica a Tyler, the Creator: No deberías coronar el álbum más importante y dejarlo de lado en su propio género. “GNX” es cohesivo, citado y culturalmente dominante sin perseguir el algoritmo.

SHERMAN: No hay competencia aquí. “GNX” es más que un álbum, es un paradigma, y debería ser premiado como tal.

Mejor Álbum de Country Contemporáneo “Patterns,” Kelsea Ballerini; “Snipe Hunter,” Tyler Childers; “Evangeline vs the Machine,” Eric Church; “Beautifully Broken,” Jelly Roll; “Postcards from Texas,” Miranda Lambert.

SHERMAN: Este año, los Grammy renombraron el álbum country a álbum country contemporáneo y añadieron una categoría de álbum country tradicional, una distinción que existe en otros géneros. Pero la noticia llegó justo después de que “Cowboy Carter” ganara mejor álbum country, lo que inspiró reacciones negativas en línea. En esta edición inaugural, “contemporáneo” parece significar “country que incluye elementos de otros géneros y/o narrativas fuera de lo común.” En cuanto a lo primero, el rock-country innovador de Eric Church podría inclinar a los votantes hacia él sobre las inclinaciones pop de Kelsea Ballerini, las frases influenciadas por el hip-hop de Jelly Roll o la eclecticidad de Tyler Childers.

LANDRUM: Como dijo Jelly Roll en una entrevista con Maria, “es mi momento.” Y realmente lo creo. Este álbum encaja casi demasiado bien en la categoría recién definida: producción y narración emocional, honesta y fluida entre géneros que conecta más allá del público tradicional country. Expandió este género, y creo que los votantes aman un momento que se sienta tanto oportuno como redentor. Esto cumple con ambos criterios.

Mejor Álbum R&B “Beloved,” Giveon; “Why Not More?,” Coco Jones; “The Crown,” Ledisi; “Escape Room,” Teyana Taylor; “Mutt,” Leon Thomas.

LANDRUM: Hay solo un álbum en esta categoría que también está nominado a Álbum del Año, y eso importa. “Mutt” se destacó por su contención, permitiendo que la composición y la interpretación guiaran en lugar de la producción excesiva. Esto debería ser una victoria segura... lo que es exactamente por lo que me estoy preparando para ser sorprendido por los votantes.

SHERMAN: “Mutt” es una clara favorita aquí. Como dijo Ty Dolla $ign a la AP en octubre, “Definitivamente habrá un regreso en el R&B muy pronto.” ¿Y quién nombró como líder? “Estamos hablando de Leon específicamente.”

Mejor Álbum Dance/Electrónico“EUSEXUA,” FKA twigs; “Ten Days,” Fred again …; “Fancy That,” PinkPantheress; “Inhale/Exhale,” Rüfüs du Sol; “F--- U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but UR Not! 3,” Skrillex

SHERMAN: Hay varios pesos pesados en esta categoría: Fred again ..., Rüfüs du Sol, PinkPantheress y más. “EUSEXUA” de FKA twigs causó un gran impacto en 2025. Pero todo apunta a Skrillex, uno de los artistas más galardonados de dance/electrónica, con nueve victorias en su carrera.

LANDRUM: Este campo está lleno de declaraciones artísticas convincentes. Lo que le da ventaja a “F--- U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but UR Not! 3” es la dirección. Empuja el sonido hacia adelante mientras mantiene una estructura. Ese equilibrio entre experimentación y claridad históricamente resuena con los votantes en esta categoría.

Mejor Álbum Pop Latino “Cosa Nuestra,” Rauw Alejandro; “Bogotá (Deluxe),” Andrés Cepeda; “Tropicoqueta,” Karol G; “Cancionera,” Natalia Lafourcade; “¿Y ahora qué?,” Alejandro Sanz.

SHERMAN: Este trofeo probablemente irá para Natalia Lafourcade o Alejandro Sanz, quienes ganaron la grabación del año en los Latin Grammys 2025 hace unos meses. Aunque esta es una categoría pop, siento que los votantes irán por lo tradicional. Las categorías latinas de los Grammy a menudo reflejan los principales ganadores de los Latin Grammys también.

LANDRUM: Hay un caso fuerte para la tradición en este campo, pero “Tropicoqueta” refleja el movimiento hacia adelante. Karol G opera con autoridad creativa aquí, equilibrando accesibilidad con especificidad cultural. Cuando los votantes se ajustan al momento en lugar de recurrir a lo familiar, este tipo de proyectos suele destacarse.