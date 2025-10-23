Miami. Llegan los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con Laura Pausini, Peso Pluma y Netón Vega.

La ceremonia se podrá ver en vivo por Telemundo el jueves a partir de las 8:00 p.m. desde el James L. Knight Center de Miami. Los premios también podrán verse en la aplicación de Telemundo, el servicio de streaming Peacock y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.

Este año Bad Bunny rompió un récord como finalista de los premios con 27 menciones. Disputa los galardones principales de artista del año, compositor del año y Top Latin Album del año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, entre otros. Además, tres de sus temas, “BAILE INoLVIDABLE”, “DtMF” y “NUEVAYoL”, tienen cinco menciones cada uno, incluidas las de Hot Latin Song canción del año, canción del año ventas y canción del año streaming.

Otros importantes finalistas son Fuerza Regida en 15 categorías, Rauw Alejandro (14), Karol G (10) y Tito Double P (10).

Los finalistas también incluyen a Netón Vega (8), Grupo Frontera (7), Shakira (6), Óscar Maydon (5), Romeo Santos (5), Clave Especial (4) y Kapo (4). En total más de 70 artistas fueron finalistas este año, lo que refleja el impacto de la música latina a nivel mundial.

Los finalistas y ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina se determinan por su desempeño en las listas semanales de Billboard. Este año los premios se entregarán en 49 categorías que abarcan los principales géneros de la industria de la música latina, desde el pop al tropical y el regional mexicano. También se entregarán premios especiales.

Pausini será reconocida con el Premio Billboard Ícono y cantará durante los Billboard. El Premio Billboard Ícono distingue a aquellos artistas cuya carrera los ha convertido en inconfundibles en su género.

Peso Pluma será honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia y también protagonizará una de las actuaciones más esperadas de la noche. El Premio Billboard Vanguardia que recibirá el superastro mexicano distingue a artistas que “se atreven a ir más allá de lo convencional”, señalaron los organizadores.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Olga Tañón y Ozuna se presentarán en vivo al igual que Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, Musza, NXNNI, Vega y Maydon.

Los Premios Billboard de la Música Latina honran los álbumes, canciones e intérpretes más populares en la música latina, según lo determinan las reconocidas listas semanales de Billboard que toman en cuenta reproducciones, ventas digitales de álbumes y canciones, transmisión radial y giras, rastreados por Billboard y su socio de datos Luminate.

Los premios culminan la Semana de la Música Latina de Billboard (Billboard Latin Music Week), que tendrá lugar en Miami del 20 al 24 de octubre de 2025.