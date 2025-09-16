Miami. Marc Anthony, Wisin y Gloria Trevi actuarán en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el 25 de septiembre en Panamá.

En la vigésima segunda edición de la ceremonia, Trevi cantará su sencillo “Súfrale” junto al grupo de música regional mexicana Firme; mientras que Marc Anthony y Wisin, quienes suman ocho Premios Juventud, presentarán una colaboración inédita ante el público, detalló ayer la organización.

Marc Anthony competirá en tres categorías, entre ellas la de Éxito Tropical, por “Ale Ale”, y Wisin tiene dos nominaciones, incluida la de Mejor Álbum Urbano por su proyecto “Mr. W (Deluxe)”.

Esta edición, que coincide con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, se celebrará en Ciudad de Panamá, la primera vez en la historia que estos premios se otorgan fuera de territorio de EE.UU.

Entre la nuevas actuaciones anunciadas estarán también el dúo venezolano Alleh & Yorghaki, con su éxito “Capaz”, la cantante mexicana Camila Fernández, con “Retumbando en el cora”, y la boy band latina DND, que actuará junto al exintegrante de la agrupación latina CNCO R!ch Yashel, en su debut como solista.

También subirán al escenario los panameños Erika Ender, Omar Alfanno y el dúo Gaitanes, quienes interpretarán “A puro dolor”, “Muy dentro de mí” y “Despacito”.

Estos artistas se une a las presentaciones ya anunciadas de los colombianos Camilo, Carlos Vives, Maluma y Fonseca; la dominicana Natti Natasha y el puertorriqueño Myke Towers, entre otros.

La ceremonia, que organiza TelevisaUnivision, será conducida por la modelo y presentadora de televisión mexicana Alejandra Espinoza, junto a la modelo paraguaya Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, y la modelo y presentadora de televisión dominicana Clarissa Molina.