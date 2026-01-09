Humberto Ramírez anunció ayer que la próxima edición del Puerto Rico Jazz Jam se le dedicará al fallecido compositor Tite Curet Alonso en su centenario de nacido, y a Willie Rosario, quien a sus 101 años aún se mantiene activo como director musical.

El festival se llevará a cabo el 24 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce y arrancará con una presentación de Ramírez y un quinteto interpretando temas de Tite y finalizará con la participación de Rosario y su orquesta.

Según explicó Ramírez en una rueda de prensa, las canciones de Curet Alonso serán las mismas que regrabó en su disco más reciente, “Catalino - Canciones de Tite Curet Alonso”, que publicó en agosto pa sado, al ritmo del jazz latino.

“Mucha de la música de Tite se presta para armonías del jazz”, aseguró Ramírez.

El álbum contiene ocho temas, siete de ellas, de Curet Alonso, y una adicional que compuso Ramírez. Las de Curet Alonso son “Papel de payaso”, “Franqueza cruel”, “Marejada feliz”, “Lamento de concepción”, “Don Fulano”, “Mi triste problema” y “Pura novela”, y la de Ramírez, “Alma de poeta”.

La producción y los arreglos musicales fueron hechos por Ramírez.

El quinteto que lo acompañará lo constituyen Edgardo Rivera (piano), excepto en “Marejada feliz” (Jonathan Montes), Giovanni Ortiz (bajo), Francisco Alcalá (batería), Javier Oquendo (congas) y Ramírez (trompeta y fiscorno).

El próximo 12 de febrero es el natalicio de Curet Alonso, uno de los compositores puertorriqueños más prolíferos del pentagrama popular.

Tras esta presentación, Ramírez se unirá a la orquesta de Rosario en su presentación “Latin Jazz, Un siglo de afinque”.

“Willie es uno de mis mentores... un padre musical. Me enseñó a cómo llevar la música, el respeto a la tarima, la manera de vestirme, el complementarme con los músicos y el concepto y el respeto a la orquesta”, resaltó Ramírez.

Según contó Ramírez, Rosario fue el primer salsero que le dio la oportunidad de estar en su orquesta, lo cual hizo en 1984, tiempo después de comenzar su maestría en una universidad de Los Ángeles.

Tras hacer una prueba de tres canciones en un estudio junto a Rosario, el legendario director musical le preguntó si podía participar con la orquesta varios días después, lo cual aceptó. Así, continuó por cuatro años, presentándose en unos 300 espectáculos al año, según dijo, arreglando y produciendo temas de la orquesta, entre ellos, el éxito “Botaron la pelota”.

“Repasaré la aportación de Willie en el jazz latino. La recopilación de canciones de jazz de Willie puede alcanzar a hacer tres discos”, dijo Ramírez.