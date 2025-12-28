Los municipios de Ponce y Arecibo, así como la ciudad de Cali, en Colombia, han acordado crear la Ruta Americana de la Salsa para fortalecer la “hermandad” entre las tres ciudades salseras y reconocer al género musical como identidad, memoria y patrimonio vivo.

También, el acuerdo buscará servir como motor de desarrollo cultural y económico para la región caribeña. Así, se fomentará el turismo, impulsando el empleo local, auguró el alcalde de Cali, Alejandro Éder.

“Esto es una parte importante de la estrategia de internacionalización de Cali, porque es una apuesta cultural, es una apuesta que va a fomentar la cultura salsera de nuestra ciudad y, además, también, de todo América Latina y va a fomentar el turismo. Si hay turismo, si hay cultura, hay desarrollo, hay empleo, hay oportunidades para todos los caleños”, celebró Éder.

“Hoy caleños, ponceños y arecibeños hacemos historia junto a muchas otras ciudades del continente para declarar en una sola voz ante el mundo que la salsa es patrimonio de la humanidad”, agregó la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez en comunicado de prensa.

“Estamos bien contentos. Aunque no le quito mérito a los otros géneros musicales, la salsa es lo que nos identifica a nosotros y por eso estamos aquí, impulsando ese género”, concordó el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry.

De izquierda a derecha: la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez; el alcalde de Cali, Alejandro Éder; y el alcalde de Arecibo, Carlos "Tito" Ramírez Irizarry. ( Suministrada )

La firma entre los tres funcionarios se llevó a cabo durante la edición 68 de la Feria de Cali en Colombia, una festividad internacional de la salsa.

En 2026, Cali será sede de la Cumbre Mundial de la Salsa que forma parte del Festival Mundial de la Salsa.

Mientras tanto, Ponce y Arecibo se comprometieron a desarrollar festivales para celebrar el género, al igual que buscarán unir a “más alcaldes en nuestro Puerto Rico para seguir llevando este proyecto más allá de Puerto Rico y Cali, (para) que llegue a otros países”, según pronosticó Ramírez Irizarry.

“Cali es una ciudad orgullosamente salsera y hoy tenemos el honor de contar con estas dos ciudades emblemáticas puertorriqueñas en esta iniciativa para preservar, fomentar la cultura salsera”, reiteró Éder.

“Desde Ponce cuna de la Salsa en Puerto Rico y Ciudad Señorial, hasta Cali, la Capital Mundial de la Salsa y Sucursal del Cielo, nos une la convicción de que la cultura es motor de transformación social, económica para el desarrollo pleno del ser humano. Ese es el propósito principal de esta alianza para establecer esta Ruta Americana de la Salsa”, añadió la primera ejecutiva ponceña.

El género de la salsa se desarrolló en la década del 1940 a 1950, mayormente en la ciudad estadounidense de Nueva York por inmigrantes latinos, particularmente cubanos y puertorriqueños, informó Britannica.

En los años subsiguientes, directores puertorriqueños de bandas de salsa, como Tito Puente, Tito Rodríguez y Eddie Palmieri, hicieron grandes contribuciones al género, evolucionando así su sonido. Los intérpretes más notables de Puerto Rico son Ismael Rivera, el “Maelo” o “El Sonero Mayor”, Héctor Lavoe y Cheo Feliciano, entre otras decenas de talentos.