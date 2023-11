Daddy Yankee es el máximo líder. La historia está escrita. Nadie la cambiará. Yankee nunca podrá retirarse por completo. Cuando tú haces un trabajo como el que él hizo, es vivir ante la sombra de Daddy Yankee. No creo que Raymond pueda. Incluso, eso me recuerda cuando me separé de Gringo. No podía con la presión de que todos me preguntaban: ‘¿Dónde dejaste a Gringo?’'