Le fascina trabajar en la industria de la música, pero también, se siente comprometido con cuidar su armonía en el plano personal.

El intérprete canario Quevedo tiene muy claro que la experiencia de evolucionar en el plano artístico tiene que ir de la mano con la estabilidad emocional. Eso lo fue aprendiendo en el camino, luego de que el éxito internacional comenzara a acapararlo a sus 21 años. Por eso sorprendió a su fanaticada cuando en enero de 2024 anunció públicamente una pausa de la intensidad que implica trabajar en esta profesión, así como de las redes sociales. Tras culminar su exitosa gira “DQETOUR”, se dedicaría a disfrutar más con los suyos en su tierra natal, así como a saborear sus logros y crear música sin prisa y sin presiones.

Con su álbum “Buenas noches”, que lanzó en noviembre del año pasado, decidió regresar con una evolución musical a su ritmo.

“Yo estoy viviendo un sueño con todo esto de la música y quiero estar bien para poder recordar todo como una experiencia bonita”, reveló Pedro Luis Domínguez Quevedo a Primera Hora. El artista se presentará en el Coca Cola Music Hall el próximo 4 de mayo en el marco de su “2025 Buenas Noches LATAM Tour”.

“Yo pensaba y decía ‘yo quiero que mi carrera sea duradera, larga, y un proyecto a largo plazo’. No quiero durar tres años, hartarme de la música y dentro de tres años ya no ser feliz haciendo esto”, expuso convencido la icónica voz del éxito “BZRP Music Sessions #52”, conocido popularmente como “Quédate”, y con el que ganó un Latin Grammy en 2023.

“Quiero tener tiempo para darme mis pausas, darme mi tiempo, si a veces necesito parar, reflexionar, trabajar más tranquilo, con menos presión, para poder disfrutar más el proceso, también. Al final, por muy exitoso que pueda ser un proyecto, creo que lo importante sobre todo es poder disfrutarlo y también recordar todo bien, como una experiencia única”.

El intérprete confesó que dentro del tiempo que analizó la decisión, retirarse de la música jamás fue una opción. “No. Nunca. Lo de parar fue realmente para volver con más fuerza”, dijo con firmeza uno de los intérpretes más reconocidos de España, donde en 2023 se alzó como el músico con más discos vendidos. “Esa opción (de alejarse por un tiempo) ya la había barajeado. Cuando terminé la gira del disco anterior, sentí que ya podía permitirme eso. No tenía ningún compromiso. No tenía nada anunciado. Lo hablé con mis amigos, con mi familia, con el equipo, y como que todo el mundo lo entendió y nadie me puso peros”.

¿Has encontrado el balance entre el compromiso musical y estar expuesto a nivel mediático?

“Yo creo que lo sigo trabajando y depende del momento, depende del día, depende de la semana. Pero lo bueno es que ahí estoy trabajando, dedicado, y cada vez disfruto más las cosas”.

¿Cómo es tu momento ideal fuera de los escenarios?

“Estar con mi gente cercana. Ir al estudio. Para mí el estudio… Me encanta. Crear me encanta, para mí, para la gente. Lo mío es componer, y pasar tiempo en el estudio, para mí, es gloria. Y también, obviamente, estar en mi casa en Canarias, con mi familia, con mis amigos. Eso también me hace muy feliz”.

Para Quevedo, la producción discográfica “Buenas noches” es uno de sus proyectos más importantes. Si bien una parte refleja experiencias ficticias, otras delatan vivencias propias, como el tema que le da título. “Es un álbum que tiene una parte muy personal, otra parte más divertida, más de disfrutar componiendo y creando en el estudio. Pero tiene una parte también muy personal en la que hablo mucho de cómo me sentí en estos últimos años, de cómo he afrontado los cambios que he tenido en mi vida”, reveló sobre la producción que debutó número dos en la lista “Latin Pop Albums” de Billboard. “Por esa parte sé que conecta mucho con el público. Me alegra recibir tanto apoyo con música tan personal y tan creada desde mis sentimientos y mis emociones”. Aitana, La Pantera, Pitbull, Rels B, Sech, Sin Nombre y Yung Beef son varios de los que colaboraron en el disco.

Le encanta Puerto Rico

El show que presentó el año pasado en el Coca-Cola Music Hall todavía le despierta gratos recuerdos de su interacción con el público boricua.

“Para mí fue una emoción enorme. Puerto Rico siempre me sirve de mucha inspiración, la gente de aquí, los artistas de de aquí, y cantar por primera con el público de aquí fue una experiencia inolvidable”. En su álbum “Buenas noches” refleja parte de esa conexión que valora con los talentos boricuas. El veterano exponente urbano De La Ghetto y la cantante De La Rose lo acompañaron para la canción “Amaneció”.

“Me encanta ese tema por el hecho de poderme juntar con una leyenda de Puerto Rico, como es De La Ghetto, que lleva ya 20 años en la industria, y De La Rose, que es de la nueva generación, que está rompiendo. Para mí siempre es una experiencia superbuena”, afirmó con entusiasmo. “Al final, yo conozco como toda la historia de reguetón en Puerto Rico, siempre he sido muy fan. Me encanta y realmente es el país y la música que me han inspirado para yo hacer mi carrera desde aquí, por Puerto Rico. Entonces, para mí siempre es una alegría poder contar con ellos para mis proyectos”.

Sobre el espectáculo que presentará en mayo, prefirió no adelantar grandes detalles, con la ilusión de sorprender. “Es un show que hemos preparado durante mucho tiempo. Esta gira, creo que es la más importante que he hecho hasta ahora”, dijo. “Tiene muchas sorpresas, un repertorio variado donde canto canciones del disco nuevo, de las antiguas, colaboraciones. Yo siento que a la gente le va a gustar”.

La gira comenzará el 23 de abril en México, y recorrerá varios países de América Latina como Guatemala, El Salvador, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, y República Dominicana, entre otros. El cierre será el 19 de junio en Buenos Aires, Argentina. “La verdad que voy a pasar mucho tiempo fuera viajando. La verdad que tengo bastantes ganas”, expuso ilusionado. Por el momento, su atención se centrará en continuar trabajando en los detalles del “tour”, pero este compromiso no limitará que siga con nuevos proyectos. “Este año va a salir música. Tampoco quiero decir mucho, porque realmente tengo cosas acordadas, tengo colaboraciones por ahí, pero no exactamente cuándo se va a dar todo. Pero sí, música nueva va a venir”, adelantó.

Para concluir, compartió sus sugerencias para quienes deseen dedicarse a la música a nivel profesional. “Que sean fieles a ellos mismos, sobre todo, que tengan una visión y lo hagan todo desde el corazón y se pongan como prioridad ellos mismos, y su misión. Que nadie sea capaz de desenfocarlos. Que mantengan su enfoque porque en cualquier día puede darse su sueño”.

Los boletos de su espectáculo para el 4 de mayo están a la venta a través de Ticketera.