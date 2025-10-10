Con la bandera de la música en mano para tocar corazones llega al Centro de Bellas Artes de Santurce el cantante cristiano Quique López con su concierto “Vamo’ a celebrar”, el domingo 19 de octubre a las 4:00 p.m.

“Estoy sumamente contento y entusiasmado con esta oportunidad, ya es la tercera vez que me presento en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, lo cual requiere un respeto especial porque en la misma se presentan los mejores artistas nacionales e internacionales”, manifestó López

El vocalista celebrará en grande el 25to aniversario de su carrera artística.

“En esta presentación voy a celebrar mi trayectoria de 25 años cantándole al Señor utilizando la música como herramienta, para que la gente se enamore de Jesús de la misma manera que yo estoy enamorado”, sostuvo antes de ofrecer detalles de su concierto e invitados.

PUBLICIDAD

“A traves de tantos años en la música uno conoce mucha gente y hace buenos amigos, y no podía dejarlos fuera. Uno de mis invitados es el cantante chileno Marcos López; fue el primero con quien yo hice colaboraciones empezando en este trabajo ministerial. También voy a contar con la presencia del cantante dominicano Jon Carlo, cristiano católico de mayor arraigo en Latinoamérica; Kiki Troia de Argentina; Will ”El Salmista” de Puerto Rico, y otros cantantes. Habrá muchas sorpresas”, aseguró.

Añadió que el concierto, producido por El Eco, será dirigido por Ceferino Cabán y Josean Escalera, repasará los grandes éxitos grabados en su 18 discos. Cantará acompañado por una banda de siete músicos.

“Hemos estado trabajando grandemente para que sea un evento de alturas y todo el público que esté en el Centro de Bellas Artes lo disfrute, sobre todo que la Sala de Festivales se convierta en templo de adoración y de alabanza para el Rey del reyes y Señor de señores”.

El cantante se siente contento de poder llevar el mensaje de la palabra a través de sus canciones porque, “a Dios se ha querido sacar de la familia, del corazón del hombre, de los países... Sabemos que esa técnica del mundo no ha funcionado, así que tenemos que retomar y reafirmar que la única manera en que el mundo puede cambiar es si nosotros le damos al Señor el lugar que siempre tuvo y que siempre debió tener, número uno en nuestra vida”, subrayó.

Desde muy joven, Quique ha estado relacionado con la música; en el 1990 dirigió el ministerio de música en la parroquía El Salvador de Manatí, donde es miembro activo, estudio música y estuvo cinco años en el coro de la Universidad de Puerto Rico; perteneció a la Coral Filarmónica de San Juan, y estudió canto con Zoraida López, Rafi Monclova y Eileen Laracuente.

PUBLICIDAD

El veterano vocalista elogió el más reciente trabajo discográfico del cantante Víctor Manuelle, “Si volviera Jesús”.

“Que bonito que utilice la figura de Jesús para llevar un mensaje a través de su canción. Tenemos que ser conscientes que la música sacra y a sus intérpretes, lamentablemente, no se les dan muchas oportunidades, ni se les abren puertas, aún en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Es una bendición que él como cantante de música comercial lo haya hecho”, sostuvo.

“Y qué interesante, porque el tema que grabó Víctor Manuelle es cristocéntrico. Él está bien consciente de la importancia de la fe en estos momentos de tanta confusión y violencia en nuestro País. Fue un acto muy valiente de su parte grabar esa canción a sabiendas de que iba a haber personas que no iban a estar de acuerdo con su postura”, concluyó.

Antes de finalizar la entrevista compartió el siguiente mensaje de reflexión: “La única manera que el mundo puede cambiar es si nosotros le damos al Señor el lugar que siempre tuvo y debe tener en nuestras vidas, y definitivamente cambiará nuestro corazón, cambiará nuestro País, cambiará el mundo entero, y sobre todo el Señor tomará control de lo que le pertenece”.

Para reservaciones y boletos puede acudir a Ticketera y TicketCenter.