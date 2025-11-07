El mundo de la música se vuelve a encender este viernes con nuevos lanzamientos que van desde explorar la reconexión con uno mismo, honrar la tradición, y hasta darle nueva vida a lo que ya existe.

Así que estás buscando un “breakesito” del “rush” de la semana, entrar con el “Christmas Spirit”, o darle la bienvenida al wiken, Primera Hora te comparte datos de los nuevos estrenos.

Rosalía construye su universo con “LUX”

La cantante española Rosalía construye su nuevo universo a través del caos emocional y la música orquestral en su cuarto álbum “LUX”.

El proyecto cuenta con 15 temas donde la artista exploró diversos géneros, desde la música clásica, la electrónica, los sonidos alternativos y hasta 13 idiomas para llevar una historia sobre el romance, la espiritualidad, la infidelidad y el cierre de etapas.

“‘Motomami’ fue minimalismo, esto es maximalismo”, describió Rosalía en una entrevista con Apple Music, sobre el proyecto que cuenta con el éxito “Berghain”, donde sorprendió combinando la ópera alemana, así como la colaboración con los artistas Björk e Yves Tumor.

Young Miko reconecta consigo en “Do Not Disturb”

Con el fin de llevar un viaje introspectivo, la rapera Young Miko lanzó oficialmente su segundo álbum “Do Not Disturb”, un proyecto que la misma artista describió como un “manifiesto silencioso” que invita al público a desconectarse del ruido y reconectar con su paz interior.

Con 16 nuevos temas, la galardonada cantante puertorriqueña busca brillar en múltiples géneros musicales, desde drum and bass y R&B hasta Afrobeats, entre otros, mientras consolida sus raíces en el trap y los beats de reggaetón que han marcado su sonido.

“Decir que estoy emocionada se queda corto. Le pusimos tanta pasión y paciencia a cada canción. Me hace feliz que los fans por fin puedan escuchar y disfrutar el álbum conmigo. Siempre trato de ser genuina y divertirme con lo que hago, y este álbum no fue la excepción. Espero que al menos una persona se identifique con una o dos canciones y sienta que tiene un espacio para simplemente ser”, expresó Young Miko, en declaraciones escritas.

La puertorriqueña, quien llegará a encender el Coliseo José Miguel Agrelot el próximo 5 y 6 de diciembre, aseguró también que el disco, que cuenta con su más reciente sencillo “Likey Likey”, la consoló de múltiples formas, por lo que se siente “agradecida y en paz”

“El título del álbum tiene mucho que ver con el momento en el que estaba. Necesitaba tiempo para mí, para escuchar, para divertirme, y siento que con solo leer ‘Do Not Disturb’ uno puede tener una idea de lo que significa”, destacó.

Algarete le inyecta su flow rockero a “Panteón de amor”

La banda puertorriqueña Algarete sorprendió al darle un giro rockero al clásico de la salsa “Panteón de Amor”, tema original de la legendaria Orquesta Zodiac y una de las canciones más representativas del pentagrama tropical.

La reinterpretación, que ya cuenta con un video oficial disponible en el canal de YouTube de Duars Entertainment, aspira llevar este número emblemático de la música tropical a nuevas generaciones, al tiempo que abre las puertas a la agrupación a arrancar una nueva faceta en su trayectoria musical.

“Panteón de Amor” conserva la esencia melódica y emotiva del tema compuesto por Ángel Luis Laureano, pero le inyecta la energía, irreverencia y autenticidad sonora que caracterizan a Algarete.

“Grabar “Panteón de Amor” era un sueño personal que tenía pendiente. Es una de mis canciones favoritas desde chamaco, y siempre imaginé cómo se escucharía en versión rock. Con este lanzamiento, sentimos que honramos una pieza importante de nuestra cultura musical mientras le damos nuestro sello”, expresó Ismael Flores, en declaraciones escritas, quien sostuvo que este lanzamiento representa un adelanto de un EP que lanzarán en el futuro.

Rinde tributo a Tite Curet Alonso en nuevo álbum

El trompetista y director musical Humberto Ramírez honra el legendario trabajo de Catalino “Tite” Curet Alonso en su disco número 38, que lanzó hoy tanto en formato digital y vinilo

Esta nueva producción, titulada “Catalino – Canciones de Tite Curet Alonso”, contiene ocho temas que fueron éxitos en diferentes voces importantes del pentagrama musical, como “Papel de Payaso” (Marvin Santiago/Bobby Valentín), “Franqueza Cruel” (Cheo Feliciano), “Marejada Feliz” (Roberto Roena), “Lamento de Concepción” (Roberto Roena), “Don Fulano” (Tito Rodríguez), “Mi Triste Problema” (Cheo Feliciano), y “Pura Novela” (Ray Barreto), llevando al también arreglista y productor a unirse a la conmemoración de los 100 años del extraordinario compositor.

Dicho proyecto culmina con el tema “Alma de Poeta”, compuesto por el propio Humberto en honor a Don Tite, quien es considerado uno de los más prolíferos maestros de la música de Hispanoamérica.

Thalia lleva la magia navideña con su sencillo

La cantante Thalia vuelve a llenar de magia la temporada de Navidad con el lanzamiento de su sencillo, “SANTA (Crush On You / Tengo Un Crush Contigo)”.

El tema – presentado en versiones en inglés y en español – combina el encanto del pop con la ilusión de las fiestas de temporada, al tiempo que marca su regreso a la música festiva desde que lanzó “Nueva Navidad”

“Esta canción tiene toda la esencia de lo que significa la Navidad para mí. Tiene ese ritmo que te hace bailar sin darte cuenta, como si estuvieras en una de esas coreografías de película, alegre, luminosa, mágica. Cada frase pinta una escena visual, y por eso cada vez que la escucho me emociona mucho" escribió Thalía, en declaraciones escritas, sobre el número de su autoría junto a Cory Rooney y Adrían Cota, y mezclada por el legendario ingeniero Mick Guzauski, conocido por sus trabajos con Daft Punk, Madonna, entre otros.

“SANTA” ha sido un regalo enorme en este momento de mi vida; lograr una canción que me conmueva tanto y poder compartirla con mi público amoroso es un privilegio. Ellos siempre me inspiran a seguir reinventándome, pero, sobre todo, a crear desde el corazón, con honestidad y con emoción real”, destacó.