Entre música, profundas emociones y memorables referencias a su genialidad artística, este lunes se celebró en la Catedral de San Juan una misa para honrar la memoria del reconocido pianista y arreglista Rafael Ithier Natal. El músico falleció el 6 de diciembre, a sus 99 años.

Decenas asistieron a la solemne ceremonia en el centenario recinto para expresar su adiós al fundador y director de la prestigiosa institución salsera El Gran Combo de Puerto Rico. Familiares, amigos y admiradores presenciaron el acto solemne oficiado por el arzobispo Roberto González Nieves.

Su compromiso con la cultura, su don visionario, su humildad, su talento administrativo y su compromiso con la familia fueron varios de los atributos que elogiaron del fallecido fundador de la agrupación salsera, quien con 63 años de liderazgo y sobre 70 producciones discográficas, logró llevar el éxito de El Gran Combo de Puerto Rico a fronteras internacionales que abarcaron cinco continentes.

El encuentro moderado por el periodista Jorge Rivera Nieves le cedió un momento al inicio de la ceremonia a los vocalistas de la agrupación, Jerry Rivas, Anthony García y Joselito Hernández para cantar “Todavía” y “Las hojas blancas” acompañados del piano. Al final, se fundieron en un fuerte abrazo en el que Rivas no pudo evitar el llanto.

González Nieves profundizó sobre el legado de Ithier y destacó su compromiso por, además de “ofrecernos buena música, ofrecernos buenos ejemplos de disciplina, respeto por la cultura”, dijo sobre el “Mulato Mayor”.

“Fue un artista de excelencia, de primer orden”, agregó. “Le agradecemos hoy con nuestras oraciones, que sirven de incienso para elevarlo ante la presencia de Dios”, expresó el líder religioso.

A la entrada de la catedral, una pancarta anunciaba la misa. Un arte en forma de estrella, con una imagen del célebre director se posaba en un atril a una esquina del altar y en la otra, la urna que guarda las cenizas del fundador de “La Universidad de la Salsa”.

Las hijas Ivonne, Mérida, Maritza y Thelma, y los hijos Carlos y Pedro presenciaron el encuentro. Se reveló que la viuda, Carmen Soto, presenciaría la misa de modo virtual por estar indispuesta de salud.

Tito Nieves, Bobby Valentín, Víctor Manuelle, William Cepeda, Rubén Blades, Wisón Torres y Alexandra Malagón fueron algunas de las personalidades que estuvieron entre los presentes para mostrar sus condolencias y su apoyo a la familia.

El sepelio, cuya fecha no se reveló, se realizará en un acto privado y reservado para la familia. Más adelante se notificará dónde descansarán los restos de don Rafael Ithier.