Luego de 10 años de ausencia, la reconocida orquesta de merengue Zafra Negra anuncia su esperado regreso a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo y video “Pal Bailador”, una propuesta que invita a todos los bailadores a disfrutar, gozar y dejar la piel en la pista al ritmo contagioso que ha caracterizado a la agrupación desde sus inicios.

El tema “Pal Bailador” ya cuenta con más de tres millones de reproducciones en menos de dos semanas por YouTube, reflejando la acogida inmediata del público y reafirmando la vigencia de la orquesta en el gusto popular.

La orquesta, dirigida por July Heredia, marcó una época importante en el merengue desde su fundación en 1994 en San Juan, Puerto Rico. La agrupación logró posicionarse como una de las favoritas del género gracias a su estilo bailable, enérgico y romántico, conquistando audiencias tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, Estados Unidos y Europa.

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“Zafra Negra es una orquesta que marcó una generación y que sigue teniendo una conexión genuina con el público. Con ‘Pal Bailador’ buscamos devolver ese merengue sabroso, bailable y de calidad que tanto disfruta la gente”, expresó Jorge “Gogo” Guadalupe, presidente de la disquera Gogo Music.

A lo largo de su trayectoria, Zafra Negra se consagró con múltiples éxitos que permanecen en la memoria colectiva del público, entre ellos “Ajena”, “Que bonito”, “Palo a palo”, “No llores por ella”, “Ese caso lo tenemos”, “Sufriendo por ella”, “Nave de amor”, “Tres palabras”, “Cómo duele el amor”, “Fracaso de amor”, “Cambia de vida”, “Busco una nena”, “Retenerte” y “Lloraré”, consolidándose como una agrupación que combinó el merengue romántico con un estilo bailable que conectó fuertemente con el público.

Asimismo, forman parte de su repertorio otros temas destacados como “Lo que no conviene”, “Coqueta y sabrosa”, “Como me duele el amor”, “Al que le pique”, “El negro pintao” y “Por retenerte”, reafirmando su versatilidad y consistencia musical.

Zafra Negra ha sido reconocida por su merengue de orquesta con esencia de calle, logrando importantes reconocimientos, incluyendo discos de oro y platino. Actualmente, Zafra Negra forma parte del sello Gogo Music, desde donde continúan apostando al desarrollo de nuevos proyectos musicales que mantengan vivo el legado del merengue.

Con “Pal Bailador”, Zafra Negra reafirma su compromiso con el público y con el género, trayendo una propuesta fresca que honra su trayectoria mientras conecta con nuevas generaciones de bailadores.