El icónico rapero puertorriqueño Residente dará un concierto en Zócalo de la Ciudad de México, así lo informó la Secretaría de Cultura de la capital. La lírica del cantante, cargada de mensaje social y ritmos que han marcado generaciones, se hará presente en septiembre de manera gratuita.

“Después de más de 20 años de trayectoria y su exitoso álbum ‘Las letras ya no importan’ (2024), Residente ofrecerá un concierto lleno de conciencia, crítica y energía imparable”, informó la Secretaría a través de redes sociales, así como la Jefa de Gobierno Clara Brugada a través de un video.

La cita es el sábado 6 de septiembre a las 8:00 p.m., entrada libre.

Residente, a través de un video publicado en sus redes sociales, dijo que se sentía emocionado y comprometido porque cantará en un lugar muy importante para los mexicanos, donde se han gestado muchos momentos históricos de México, como la fundación de Tenochtitlán y el grito por los desaparecidos de Ayotzinapan.