Desde el dolor. Ese fue el punto de nacimiento del nuevo tema que presenta el rapero y director, Residente, dedicado a las víctimas que diariamente sufren o mueren a causa de los bombardeos en Gaza.

Es un tema que, según comparte, nació también de ver el rostro de su hijo Milo en los miles de niños y niñas que son golpeados, bombardeados, o muertos desde que Israel inició la guerra contra Hamás el pasado 7 de octubre.

“Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados. Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto”, establece el artista junto con el video que recoge la conmovedora composición, para la que tuvo el acompañamiento de la cantante palestina, Amal Markus.

“La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez, ‘solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente’”, continuó René Pérez en su llamado de conciencia por el fin de los bombardeos.

" Gracias a @amalmurkus por lograr salir de Palestina en medio de todo esto para manifestarte con tu voz. Gracias también al grupo de niños emigrantes palestinos por llegar hasta el estudio para manifestar su tristeza con valentía”, concluyó en su introducción del tema a través de las redes sociales.

Residente ha sido consistente en mantener presente la discusión pública sobre esta guerra que tantas vidas inocentes está cobrando. Ha establecido, inclusive, vínculos creativos con artistas palestinos, como la misma Amal Markus, y el fotógrafo Motaz Azaiza, con quien también trabajó recientemente.

“Su documentación fotográfica ha sido esencial para este nuevo resurgir palestino en donde el mundo entero se ha unido a pedir por que se detengan los bombardeos y los asesinatos despiadados de gente inocente en Gaza. En menos de un año Motaz vivió lo que muchos de nosotros no hemos vivido en toda una vida. De Puerto Rico a Palestina, de colonia a colonia, ¡Gracias por tu arte y racias por tu lucha!”, publicó hace cerca de un mes a partir de la colaboración con el captador de imágenes.