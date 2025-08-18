El artista puertorriqueño Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award en los MTV Video Music Awards 2025, un reconocimiento que celebrará una carrera de más de cuatro décadas. También, su gran influencia para impulsar la música y la cultura latina hacia el “mainstream” global.

Este logro histórico consolida al intérprete como una de las figuras más influyentes y admiradas de la industria del entretenimiento.

Además de sobre 70 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo, el boricua cuenta con múltiples Grammy y Latin Grammy. También, con más de 180 premios obtenidos por su música, actuación y labor humanitaria.

Su regreso al escenario de los “VMAs” marcará un momento muy especial. Se trata del aniversario número 25 de su histórica presentación cuando se convirtió en el primer artista latino masculino en ganar el premio a “Best Pop Video” y en llevarse cinco galardones.

Con este reconocimiento, MTV celebrará el impacto cultural, artístico y social de Ricky Martin, un pionero que abrió caminos para generaciones y que continúa comprometido en inspirar tendencias en la música y las artes.