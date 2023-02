La comunicación, la complicidad y el respeto mutuo son solo algunos de los aspectos que los intérpretes del dúo urbano RKM y Ken-Y han aprendido como primordiales en el proceso de vivir a plenitud sus respectivas relaciones de pareja.

La industria de la música es un área que requiere de gran inversión de esfuerzo y, en muchas ocasiones, de tiempo lejos de casa. Pero ambos han procurado trabajar en un balance para disfrutar de esa faceta personal que, más allá de los premios y éxitos en lo profesional, también es valiosa.

“El amor es todo. Sin amor no se mueve el mundo”, reflexionó Ken-Y, quien en noviembre contrajo matrimonio con Yessenia Reyes. “No pedí enamorarme de ella, simplemente llegó cuando tenía que llegar”, confesó complacido sobre quien en abril lo convertirá en padre de Kendric Ricardo, el mismo mes en que el dúo presentará su espectáculo “LUV City” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

RKM ya cuenta 16 años junto a Lizbert Cruz Hernández, con quien se casó en 2009.

“La comunicación es muy importante”, afirmó José Nieves, su nombre verdadero. “Ella comprende lo que yo hago, mi trabajo. No todo el mundo, no toda pareja está apta para aguantar los viajes, no estar en la casa, el estar en el estudio, y ella comprende mi trabajo, de igual manera que yo comprendo su trabajo y no cruzamos esas líneas”, expuso pensativo el artista natural de Gurabo. “Eso ha sido el éxito de llevar tantos años de matrimonio”, añadió sobre la estilista.

Kenny Rubén Vázquez Félix conoció a su pareja hace diez años, pero la relación había quedado en una amistad. “Nos conocimos en una fiesta de despedida de año, porque su papá trabajaba con mi tío. Nos conocimos ahí, pero no quedó en nada”, recordó. “Eventualmente, coincidimos en Facebook. Estuvimos de amigos por muchos, muchos años, diez años en estas”, añadió. “Un día salimos y así se dio. Nos llamó la atención. Me sentía cómodo con ella. Ella se sentía cómoda y decidimos darnos la oportunidad de formalizar como novios y todo se dio bien bonito, orgánico, nada forzado”.

El cantante resaltó las cualidades que lo conquistaron.

“Siempre la encontré una mujer que es guapísima”, mencionó el también padre de Kimberly, Kenia, Kenny y Kelia. “Sentí el interés mutuo. Sentí que recibía lo que daba, que no estaba solo en una relación”, agregó al reflexionar sobre la primera vez que decidió dar el paso al altar.

“Creo que todos tenemos la oportunidad de enamorarnos y conocer a esa persona. A veces no se nos da. Hemos fracasado muchas veces. Yo fracasé un montón de veces antes de llegar a este paso. Pero es parte de la vida y es bonito. Todo el que se ha enamorado sabe que es bonito. El amor es chévere. No hay nada mejor que sentirse amado y poder devolver ese amor a la persona”, mencionó pensativo. “Si tienes a la persona que te respeta y está tu lado, es un proceso bonito”.

El cantautor también habló sobre la posibilidad de que el pequeño nazca en la fecha del próximo show. “El niño está supuesto a nacer el día del concierto, el 1ro de abril. Esperemos que se atrase o se adelante, pero igual, que sea la voluntad de Dios. Yo espero estar esa noche con ella, apoyándola”, anheló. “Así que ‘LUV City’ es un día que tiene un significado importante de mi vida”.

RKM compartió que la conexión con su pareja comenzó mucho antes de convertirse en novios. “A mi esposa yo la conozco desde que yo era un jovencito. A ella yo la veía desde niño y siempre tenía, como decimos, ese coco con ella. Después de grande hice mis movimientos y lo logré. Aunque canto romántico, soy un poquito tímido y un poquito seco a la hora de enamorar, soy un poquito aguantado, pero lo logro, lo logré, y son 16 años ya”. El rapero resaltó el compromiso de trabajar para el éxito de una relación.

“El amor no es tan solo pasarla bonito”, dijo el padre de Jomar José y José Luis. “Hay que tener comprensión, comprender a la pareja, entenderse. No es que todo el tiempo va a haber felicidad”, analizó, y reflexionó sobre lo fácil de mantener un vínculo afectivo “cuando todo está perfecto, cuando todo está bien, cuando todo va corriendo superchévere”, pero cuando surge la crisis, “ahí es que uno se da cuenta de quién realmente ama a uno”.

Una ciudad del amor

Inspirados en el romance y las diversas etapas de amar, el dúo se prepara para presentar su espectáculo LUV City en el coliseo. Además de repasar la trayectoria musical de 15 años, interesan impresionar con una presentación a otro nivel. Ken-Y describió parte del concepto que traerán.

“Es haciendo referencia a una ciudad de amor. Puerto Rico es una ciudad de amor, de romance, de enamoramiento, y nosotros somos embajadores de la música romántica en este género”, afirmó el cantante, quien junto con su colega en el escenario, es cómplice de éxitos como Down, Te regalo amores, Como lo hacía yo e Igual que ayer. “Vamos a traer una ciudad al Choliseo, bien futurístico, con muchos colores neones, algo bien llamativo. No solamente la gente va a tener la oportunidad de disfrutar de los clásicos, de los temas nuevos, de todo el show que estamos armando”, aclaró. “Le vamos a traer nuevo el concepto de LUV City. La gente va a tener una experiencia desde que entren por el Choliseo. Va a tener muchos lugares para tirarse fotos. Va a ser algo bien visual. Va a ser una experiencia que la gente va a recordar”, agregó, y enfatizó que “nosotros queremos que cuando la gente vaya, no solamente cante las canciones, sino que visualmente se lleve una experiencia diferente a la que han estado viviendo en el Choliseo”.

El lanzamiento del sencillo Perreo x calle se anota entre sus nuevos proyectos para este mes. Los intérpretes resaltaron que se trata de un estilo un poco distinto en términos de letra. RKM adelantó qué distingue al tema de otros. “Es algo diferente a lo que están acostumbrados escuchar de RKM y Ken-Y”, expuso. “Es un poquito más picante, un poquito más de lo que es el reguetón más discoteca, pero siempre manteniendo nuestra línea”.

Boletos a la venta a través de Ticketera.