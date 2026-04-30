Rodantes lanza su nueva producción “Un sitio mejor”
El álbum ya está disponible en las principales plataformas de música digital.
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La banda Rodantes lanzó el jueves su nuevo álbum “Un sitio mejor”, un proyecto que recoge el momento creativo que atraviesa y que propone una conversación musical sobre cambio, identidad y esperanza.
Integrado por Nore Feliciano, Tito Auger, Rucco Gandía y Nitayno Arayoán, el grupo presenta esta producción luego de una serie de lanzamientos que marcaron el camino hacia la producción.
“Un sitio mejor” nace como una idea: insistir en que, aun en medio del desgaste social y personal, todavía vale la pena imaginar algo distinto. El disco se mueve entre distintas emociones y posturas, pero siempre regresa a esa pregunta central: cómo se sigue adelante sin perder la humanidad, se informa en una nota de prensa.
Este lanzamiento también reafirma la forma en que trabaja la banda: de manera independiente y desde lo colectivo, con los propios integrantes a cargo de la creación y producción de su música. Rodantes es una agrupación puertorriqueña de rock alternativo con influencias acústicas y caribeñas.
“Un sitio mejor” ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para más información, pueden seguir a la banda en Instagram @rodantespr.