( The Associated Press )

El Lincoln Center de Nueva York anunció el lunes que reconocerá al cantautor panameño Rubén Blades como “artista visionario” del año con una serie de eventos en las distintas entidades culturales que componen la organización a partir de octubre.

Blades “revolucionó la música latina haciéndola un vehículo para las historias enfocadas en la justicia social y las experiencias vividas de la gente en toda Latinoamérica”, indica un comunicado del Lincoln Center, que destaca sus 23 premios Grammy y tres nominaciones al Emmy.

La programación de homenaje comienza el 15 de octubre con una muestra en New York Public Library for the Performing Arts que sigue su carrera artística a través de objetos personales, desde la revolución de la salsa en la década de 1970 hasta sus colaboraciones con otros géneros.

A nivel musical, encabezará dos conciertos en Jazz at Lincoln Center (18 y 19 de octubre) junto a la formación brasileña Boca Livre y la costarriceña Editus Ensemble, y el estreno en Estados Unidos de su musical “Maestra vida” junto a la Filarmónica de Nueva York (30 y 31 de marzo de 2025).

Blades, cuya carrera también abarca el cine, también será celebrado con las proyecciones de su documental “My Name Is not Rubén Blades” (2018) el 6 de noviembre, y de su película “Crossover Dreams” (1985), en el que atenderá preguntas del público, el 14 de mayo de 2025.

Lincoln Center hace este reconocimiento cada año a un “artista extraordinario cuyo impacto, visión y valores abarcan el poder transformador de las artes en muchas de las disciplinas representadas en el campus”, situado en el oeste de Manhattan.