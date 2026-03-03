El cantante cristiano Rubén Cedeño marcó su regreso oficial a la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Enséñame”, una propuesta que fusiona profundidad espiritual, sensibilidad interpretativa y matices urbanos para conectar con las audiencias actuales.

El tema surge tras una breve pausa en la carrera del artista, periodo que —según explicó— estuvo marcado por la reflexión y la introspección.

“Mientras meditaba en las Escrituras, comprendí que muchas veces podemos vernos reflejados en cada historia de la Biblia. En medio de esa introspección surge una oración sincera: ‘Señor, enséñame’”, expresó Cedeño al describir el origen de la canción.

Más allá de su inspiración bíblica, “Enséñame” plantea una interrogante universal: qué lecciones dejan los momentos difíciles. La letra invita a no rendirse ante la adversidad y a confiar en que cada proceso, incluso los más complejos, contribuye al crecimiento personal y espiritual.

En el aspecto musical, la producción incorpora un ritmo contemporáneo con influencias urbanas, logrando un balance entre emotividad y modernidad. Esta combinación busca ampliar el alcance del mensaje y conectar con nuevas generaciones.

El sencillo cuenta además con la participación vocal de Yelianne, integrante del ministerio de la iglesia ICDC en Sierra Bayamón, cuya interpretación aporta fuerza y sensibilidad al tema. Según explicó el cantante, la colaboración surgió como parte de una convicción personal de integrar una voz femenina que complementara la narrativa musical.

El lanzamiento incluye un video oficial dirigido por Erick Morales y Andrés Roldán. La pieza audiovisual presenta la historia de una persona dedicada al servicio cristiano cuya vida cambia tras recibir un diagnóstico de cáncer. A través de una narrativa cinematográfica, el video resalta la fe y la esperanza como refugio en medio de la prueba.

“Enséñame” ya está disponible en plataformas digitales, mientras que el video puede verse en YouTube. Con este estreno, Rubén Cedeño reafirma su compromiso con una música que combina sonidos actuales con un mensaje de esperanza y transformación.