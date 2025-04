La Corporación de Artes Musicales (CAM) y la Asociación Pro Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (APOS) anunciaron que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) realizará un concierto especial titulado “John Williams: El Mozart de nuestros tiempos”, este Sábado de Gloria, 19 de abril, a las 7:00 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes (CBA) en Santurce. Bajo la dirección del maestro Rafael Enrique Irizarry, director asociado de la OSPR, el público disfrutará de un emocionante recorrido musical por las partituras más emblemáticas del legendario compositor John Williams.

“La obra de John Williams ha dejado una huella imborrable en la historia de la música y el cine, conectando cada nota con la imaginación y sensibilidad de generaciones enteras. Su legado, delicado y majestuoso, ha elevado la narrativa cinematográfica a alturas sinfónicas, celebrando la capacidad de la música para evocar emociones y preservar historias que nos unen. Dirigir un programa en honor a su obra es, más que un privilegio, una forma de rendir homenaje a su profunda contribución al arte y la cultura”, manifestó el maestro Rafael Enrique Irizarry.

Este concierto, diseñado para el disfrute de toda la familia, incluirá piezas de películas icónicas como “Star Wars”, “Jaws”, “Superman”, “Harry Potter”, “E.T. The Extraterrestrial”, “Indiana Jones and the Last Crusade”, “Schindler’s List”, “Close Encounters of the Third Kind”, entre otras. La combinación entre música y cine promete una velada única que rendirá homenaje al genio detrás de tantas obras maestras.

Este concierto especial es a beneficio de los fondos APOS, organización sin fines de lucro que apoya a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en sus esfuerzos de gestión musical, educación y participación comunitaria. Asimismo, contribuyen al desarrollo artístico mediante becas para músicos de la orquesta, fortaleciendo su legado y misión cultural.

“Agradecemos el valioso apoyo que APOS brinda a nuestra Orquesta y todo el esfuerzo que hacen en eventos como este para levantar fondos que le ayudan a continuar con su misión. Invitamos al público a disfrutar de este concierto especial que celebra el legado de uno de los compositores más influyentes de los tiempos modernos, el maestro John Williams. Estamos seguros que disfrutarán de una noche mágica con un repertorio que los llevará por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva de la CAM.

Los boletos para el concierto “John Williams: El Mozart de nuestros tiempos” están disponibles en Ticket Center y la boletería del CBA.