¿Alguna vez se ha puesto a pensar que traduce los versos en árabe de la canción ‘Ojos Así’? Este es uno de los temas más reconocidos de la cantante Shakira, se estrenó en 1999 pero aún es muy recordado por sus fanáticos.

‘Ojos así’ es un tema árabe pop latino y está incluido en el segundo álbum de la barranquillera ‘¿Dónde están los ladrones?’. Fue compuesta por Javier Garza, Shakira y Pablo Flores.

Este fue uno de los más grandes éxitos de la cantante y fue su puerta de entrada a países en Europa y Asia. Además, en Latinoamérica y Estados Unidos fue muy famosa y esto motivó a la cantante a crear una versión en inglés llamada ‘Eyes Like Yours’, esta fue adaptada por la barranquillera y Gloria Estefan en el año 2001.

Además, esta canción hizo parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, el cual se llevó a cabo el 2 de febrero de 2020.

Ahora bien, Shakira en su canción tiene varias partes en las que canta en árabe. Entre las estrofas se escucha “ya he, ya he, ya la he, Amr Diab”.

También tiene un verso que se repite tres veces que dice:

“Rabboussamai fikarrijaii fi ainaiha aralhayati, ati ilaica min haza ikaaouni Arjouka rabbi labbi nidai”, que al traducirlo significa: “Dios de los cielos, tengo esperanza en ti, en tus ojos veo la vida, vengo hacia ti desde este universo, por favor, mi Dios, responde mi deseo”.

‘Ojos Así’ fue la primera canción en mezclar ritmos árabes con el pop-rock latino. Hasta el día de hoy se considera que es un clásico de la música en español y para muchos es la canción más emblemática de la colombiana.