Ante el paso de una vaguada hoy domingo, la edición número 42 del tradicional y famoso Día Nacional de la Zalsa rompió temprano en la mañana en la Plaza de la Independencia que ubica a la entrada del estadio Hiram Bithorn en San Juan y el público respaldó el evento sombrilla en mano.

Cantaron y gozaron enchumbao’s, pero nadie les quitó lo “bailao”. Ese pareció ser el grito de guerra.

Cierto que al evento no se dio cita la cantidad de salseros que se esperaba, pero con los que vinieron fue más que suficiente para darle una buena vibra al espectáculo. Fueron llegando de a poquito.

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Con capas y sombrillas, los bailadores echaron un paso en medio de la lluvia. ( Alexis Cedeño )

Además, los artistas echaron un “extra”, porque el reto era mantener esa energía en la tarima y bien que se logró.

Los salseros boricuas se hicieron presentes en la tradicional actividad salsera, pero sin quedarse atrás visitantes de Panamá, Venezuela, Perú, Colombia, República Dominicana y México, entre otros.

Así las cosas, bajo la lluvia intermitente inició el festín salsero que presenta anualmente la emisora Zeta 93 y que rompió con la música de Joey Hernández, Guillo Rivera y Simón Pérez con el grupo Puerto Rico es Salsa.

Tras un corto receso causado por un fuerte aguacero, les siguió la orquesta de Carlitos García, quien hace alrededor de 18 años se había presentado en la famosa tarima. García anunció que en mayo próximo saldrá a la calle, su primera producción completa, ya que antes siempre grabó sencillos.

Manolito Rodríguez y la orquesta La Zónika le siguieron en turno. Presentaron al público su nuevo tema que suena duro en las ondas de radio nacional, “Se pega”. Además Rodríguez, extimbalero de la Sonora Ponceña, presentó a sus jóvenes cantantes Ángel Pomales, Joelys Crespo y Gabriel Cotto, que el público recibió con buenas vibras.

El evento tuvo representación de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, reafirmando su carácter internacional y su impacto cultural en nuestra región.

El salsero naguabeño, Charlie Cruz puso a la gente a gozar al interpretar algunos éxitos y su más reciente canción, “Ella no tiene la culpa”, que suena duro a nivel internacional.

“Gracias a la gente por decir presente, a SBS y la Zeta 93. Me gusta compartir con jóvenes que se abren paso en la música y además con los veteranos, un tremendo evento y respaldando al Día Nacional de la Zalsa, aunque llueva”, dijo sonreído.

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Un grupo que fue muy aplaudido y esperado fue la Orquesta Cábala del veterano trompetista Mickey Cora, que tiró un macramé salsero y culminó con el afamado tema “Pobre Nicanor”, composición del panameño Camilo Rodríguez.

“Son 52 años de forma activa con la Cábala. Gracias a todos por su apoyo. Por aquí han pasado grandes músicos y cantantes”, dijo el hijo del también músico de primera don Mario Cora.

“Nosotros tenemos un sonido único, eso nos distingue. Cuando usted oye un tema en la radio ya sabe que es la Cábala, sonamos con esa personalidad”, explicó.

El nombre de la orquesta, dijo Cora, surge dado que un grupo de jóvenes músicos del Conservatorio de Música se reunió para formar el grupo y buscando un nombre, se les ocurrió uno que sonara a casualidad, a cábala.

“Antes uno jugaba un billete de lotería, pensando en un número de una tablilla que vio en un carro y de casualidad se pegó el billete, esa es la cábala. A eso apostamos desde siempre”, explicó Cora.

Sobre la grabación del tema “Pobre Nicanor”, Cora dijo que quien primero lo grabó fue El Gran Combo de Puerto Rico de Rafael Ithier.

“Pero hablé con él y le pedí permiso y le dije que pensaba grabarlo, y él me dijo, ‘sobrino, haga lo que usted quiera. Pero recuerde, ese tema tiene que ser universal, de impacto mundial’, y el resto fue historia. Ese es uno de nuestros temas bandera”, dijo Cora.

A su vez, el salsero internacional dominico-boricua José Alberto “El Canario” se echó a la gente en un bolsillo. Su carisma y tabla en tarima fue “mucho con demasiado”. Interpretó varios de sus éxitos, pero su grandeza fue incluir un “medley” de temas de salseros fenecidos que causó furor en el público. Números de Cheo Feliciano, Héctor Lavor, Willie Colón, Celia Cruz, Ismel Rivera, entre otros, fueron del agrado de los salseros.

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“Lo hicimos con mucho cariño. Mis respetos por todos esos cantantes que ya están en el cielo y han dejado su legado. Siempre gracias a Zeta 93 por este evento. Saludos a todos los visitantes aquí en Puerto Rico, esta es su tierra también”, señaló el veterano salsero, que llegó a la Isla procedente de Nueva York, en donde anoche cantó en un concierto especial.

En agenda para subir a tarima estaban en lista de espera artistas como el colombiano Fruko y sus Tesos, La Sonora Ponceña, India, Los Adolescentes y Chiquito Team Band entre otros.