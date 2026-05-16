El cantante panameño Sech arrancó una nueva faceta en su trayectoria musical honrando a sus fanáticos más leales en su nuevo álbum. “SECHO GANG”.

En un comunicado de prensa, el exponente urbano reveló que “SECHO GANG” es un homenaje a quienes lo han acompañado desde el principio: una comunidad unida por la autenticidad, las experiencias compartidas y un vínculo real entre el artista y su público. El disco, compuesto por 12 canciones, abre también sus puertas a nuevos oyentes, invitándolos a formar parte de ese universo.

“SECHO GANG” cuenta con colaboraciones de Jay Wheeler en “LA NASA”, Kris R en “DETONO” y Lucho RK en “COBERTURA”, aportando nuevas dimensiones sonoras al proyecto.

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A lo largo de sus 12 temas, Sech explora territorios inéditos, fusionando reggaetón, R&B latino y “dancehall” para continuar llevando su estilo “urbano soul”.

“Este álbum significa muchísimo para mí porque está dedicado a esos fans que han estado desde el día uno”, comparte Sech. “Le puse mucho corazón a cada canción y estoy feliz de que por fin la gente pueda vivir esta experiencia. Secho Gang pa’ siempre”, apuntaló.

Tras un emocionante 2026 manteniéndose a la vanguardia del género, Sech continúa sumando impulso con apariciones sorpresa y destacados momentos en vivo que han mantenido a sus fans atentos en distintos mercados.

En las últimas semanas, Sech se unió a Ryan Castro en un escenario en Colombia para interpretar el éxito “Novio No”, y sorprendió al público en el Movistar Arena de Madrid junto al reguetonero boricua Arcángel en una aparición que desató la euforia de los fans y reafirmó su lugar entre las voces más influyentes de la música latina.

Como parte de esta nueva etapa, Sech se presentará el próximo 17 de mayo en Tecate Emblema 2026 en la Ciudad de México, continuando su expansión en los escenarios internacionales más importantes.