La cantautora dominico-puertorriqueña Serbella marca un nuevo capítulo en su trayectoria artística con el lanzamiento de su primer sencillo en solitario, “Rendida”. La bachata está disponible en todas las plataformas digitales.

Con arreglos musicales del maestro Moisés Sánchez y letra de Naiz, “Rendida” combina profundidad emocional y frescura sonora, invitando al público a reflexionar sobre las heridas que dejan ciertas relaciones y la necesidad de sanar para renacer.

El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Lowensky Natera y producido por LME Entertainment, donde la estética íntima y simbólica amplifica la carga emocional de la canción, sumergiendo al espectador en una narrativa visual cargada de fuerza y sensibilidad.

De raíces palestinas, Serbella Tejeda Lama nació en la República Dominicana y creció en San Juan, Puerto Rico, donde descubrió y consolidó su pasión por la música. Su recorrido artístico comenzó en 1996 como integrante del grupo femenino de merengue “Las Bombones”, una experiencia que marcó el inicio de una carrera versátil y en ascenso.

Con una sólida formación en la Universidad de Puerto Rico, Serbella fue parte del Teatro Lírico, protagonizando óperas, zarzuelas y musicales, lo que le permitió perfeccionar una voz de gran versatilidad y técnica refinada.

A lo largo de su trayectoria, ha grabado versiones merengueras de clásicos como “Hacer el amor con otro” y “Usted se me llevó la vida”, bajo la producción de Freddy Méndez, además de ser reconocida por su destacado tributo a Ednita Nazario, una de sus grandes influencias vocales.

Serbella trabaja de la mano de los productores Josean Cruz, Moisés Sánchez y Raniero Palm, para construir una propuesta artística fresca, auténtica y cargada de emociones.