Este 23 de mayo, Shakira estrenó en su canal de YouTube el video oficial de la canción del Mundial 2026, ‘Dai Dai’, en colaboración con el nigeriano Burna Boy.

El tema oficial marca el regreso de la barranquillera a la música mundialista y busca mostrar la unión de distintas culturas en el evento futbolístico más importante.

En el clip, aparecen grandes figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Harry Kane, Erling Haaland, Lionel Messi y, por supuesto, el colombiano Luis Díaz, quienes en el principio del video aparecen diciendo: “We are ready!”, “Estamos listos”.

Como se había anticipado, también aparecen los bailarines infantiles del grupo Ghetto Kids de Uganda moviéndose al ritmo de ‘Dai Dai’ junto a la colombiana.

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A lo largo del clip, Shakira aparece en distintos escenarios y con variados vestuarios, siendo uno de estos un conjunto color turquesa, otro amarillo —evocando al uniforme de Colombia—, un vestido blanco y otro look en fucsia.

La cantante aparece sobre el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, también en un ambiente inspirado en África y otro en las favelas de Brasil. Como se vio en los adelantos, también baila en un estadio y sobre una imagen que simula el planeta Tierra.

La artista no dejó de mencionar a grandes leyendas como ‘El Pibe’ Valderrama, Pelé y Diego Maradona. Además de recordar jugadas icónicas y de seguir nombrando a otros jugadores icónicos como Cristiano Ronaldo.

El clip finaliza con fuegos artificiales, como seguramente terminará el Mundial.