Caracterizada como sirena y lanzando frases como “porque no quieres, cuando yo quiero”, “estás más frío que el mes de enero” y “sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”, Shakira estrenó el jueves el sencillo y el videoclip de “Copa vacía”.

La canción, hecha en mancuerna con el colombiano Manuel Turizo y con la ayuda del lápiz de la cantautora boricua GALE, registró cerca de 700 mil visualizaciones durante su primera hora disponible en YouTube y más de 10 mil likes.

“Vamos a meterlo en 5 millones (en) menos de 24 horas... Tener más de 30 años de carrera y seguir liderando en la industria. Shakira está en otra liga”, escribieron algunos usuarios.

El video inicia con ella tirada en un basurero, donde se observa la presencia de una rata; para luego pasar a las imágenes de Turizo cargándola y colocándola en una pecera gigante.

“Copa vacía” es la nueva canción que estrena Shakira tras su rompimiento con el ex futbolista Gerard Piqué, de lo cual salió la “Music session #53″ cuyo video rozó las 600 millones de visualizaciones.

En aquella ocasión las alusiones al ex integrante del Barcelona eran reconocibles, pero en esta nueva entrega es un misterio si van dirigidos a un nuevo amor que la sudamericana ha mantenido en secreto..

Esto dice la letra de “Copa Vacía”

¿Pero por qué los usuarios han dicho que “Copa Vacía” podría estar dedicada a Piqué. Aunque en esta ocasión no menciona su nombre, como sí ocurre en la canción de Bizarrap, hay algunas indirectas que bien podrían ir dirigidas al exfutbolista. Esta es la letra completa de la canción:

¿Lo ves? Así

A este ritmo no puedo seguir

Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti

¿Por qué no quieres cuando yo quiero?

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo,

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Siempre estás ocupado con tanto negocio

Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí, en el sofá, y dame tu atención

No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente

Y yo nadando en contra ‘e la corriente

Me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona

Reanimando un corazón que no reacciona

No quiero intentarlo con otra persona

Tus besos son de agua salada

Me voy, no me calman nada

Te espero y me desilusionas

Y así no funciona

¿Por qué no quieres cuando yo quiero?

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía