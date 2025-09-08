En su aventura de recorrer diferentes géneros del rock, la joven cantautora Sol Carbone lanzó al mercado su sencillo “Tómame”, una fusión de ritmos que también incluye flamenco y pop.

Carbone produjo el tema junto al guitarrista Nabeel Abdulrahman, de la banda Vivanativa, y fue grabado en Spectra Studios en el año 2016, pero no fue hasta ahora que decidió presentarlo.

“Esperé hasta este momento porque se salía de la línea de lo que es el disco en general. La mayoría de las canciones son más suaves y recorren mayormente por el funk y el pop, y esta se va al rock and roll con aires gitanos. Primero quería que la gente conociera lo que ofrezco usualmente y después mostrarle esta otra faceta”, manifestó.

La vocalista reveló de dónde surgió la inspiración para componer su nuevo tema.

“La canción nace después de una noche de jangueo con amigas durante mis primeros años de universidad en la UPR de Río Piedras. Estábamos en un local donde sonaba el artista Omega, y una de mis amigas empezó a improvisar un montón de cosas que yo me quedo en ‘shock’ y le preguntó, ‘¿de verdad él estaba diciendo todo eso?’. Ella me responde: ‘sí, tómame como quieras, pero tómame’. Me mató con lo que me dijo”, abundó antes de mencionar la moraleja de su tema.

“El mensaje que lleva la canción es que independientemente de cómo se te perciba, lo importante es que te tomen, que se abran a la experiencia de conocerte”, explicó.

La hija menor de la cantante Zeny Beveraggi, del dúo Zeny Zory, grabó un videoclip del tema en medio de la naturaleza en una finca del pueblo de Trujillo Alto. El director creativo fue el artista multidisciplinario Ibo Acosta Dos Santos y fue filmado por el director de fotografía Marcos Garófalo.

“Con tan solo semanas de haber compartido el tema por distintas plataformas digitales, la receptividad del público ha sido genial, porque es una canción ‘catchy’, que te invita a moverte. La gente cuando la escucha por lo general vibra con ella y eso me da mucha felicidad”, sostuvo.

La vivaracha vocalista tiene pautado para el mes de noviembre grabar su disco completo en Argentina. La propuesta abarca varios géneros, dentro de ellos el rock.

“Tómame” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, Instagram, Spotify y en YouTube.