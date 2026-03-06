La joven cantautora Sol Carbone se lanza en una aventura musical al presentarse bajo las estrellas en “House Concerts”, este sábado 7 de marzo a las 7:00 p.m., en su residencia en la urbanización San Gerardo de Cupey.

Carbone presentará su espectáculo en el patio de su residencia, en la la cual vive con su progenitora, la también cantante Zeny Beveraggi.

“Estoy superemocionada con este nuevo concepto de conciertos al aire libre y en la casa. Mi madre y mi tía, el dúo de vocalistas Zeny y Zory Beveraggi, hicieron uno el pasado año y fue todo un éxito. Confío en que el mío, de igual forma, será éxitoso”, manifestó con emoción Sol Carbone.

La versátil artista, quien canta en español, inglés y portugués, y recientemente estuvo grabando su nuevo disco en Brasil, ofreció detalles de su innovador concierto.

“Voy a interpretar canciones de mi primer disco ‘Tómame’; temas vanguardistas dedicados a la mujer como anticipo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Son números nuevos que voy a estrenar esa noche, ‘covers’ bien potentes, y otras sopresas que tengo reservadas para la ocasión. Me acompañará en la guitarra Sergio González y en la percusión Rocío del Mar”, abundó.

Para reservaciones por ATH móvil (787-635-8063), PayPal/Venmo @solmusicpr. La ubicación se enviará 24 horas antes del evento.