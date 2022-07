El final de la relación entre Shakira y Gerard Piqué se ubica entre los temas más hablados en lo que va del año. Esto se debe, no solo a lo inesperado de la separación sino, a que fue acompañada por el estallido de un mar de rumores sobre posibles infidelidades de parte de él. Mientras los medios españoles y las redes sociales se vieron invadidas por teorías y especulaciones, los protagonistas solo rompieron el silencio para confirmar la noticia. Aparte de eso, ambos continuaron enfocados por completo en su trabajo. Sin embargo, en medio del complejos momento que atraviesan, la artista colombiana les dedicó un tierno mensaje a sus seguidores.

Semanas atrás, los rumores de la separación de Shakira y Piqué tomaron a todo el mundo por sorpresa. Tras más de una década juntos, con dos hijos en común -Sasha y Milán- y siendo una de las parejas más queridas del ambiente de la fama, ninguno de sus fans se lo vio venir. Pero el asombro solo aumentó cuando trascendió que, el posible motivo, era una infidelidad del deportista.

De acuerdo a múltiples periodistas y medios españoles dedicados a la farándula, él habría engañado a la barranquillera con una joven de veinte años cuya identidad aún es desconocida por el público. Con la separación ya confirmada por parte de la cantante y con las dos celebridades instaladas en hogares diferentes, las miradas se centraron en ellos con mucha más fuerza. Pero, como si no se dieran por enterados, ninguno de los dos realizó ningún posteo o hizo comentarios al respecto. Al menos no de forma directa.

Enfocada al 100% en su trabajo, Shakira dedicó sus redes sociales a la promoción de sus proyectos actuales. Uno de ellos es la participación en una competencia de baile transmitida en donde ocupa el rol de jueza junto al cantante Nick Jonas y a la influencer Liza Koshy. Allí, los participantes deben realizar desafíos que se basan en las tan aclamadas tendencias de TikTok y las coreografías que las acompañan.

A su vez, utilizó su perfil de Instagram para demostrarle su agradecimiento a sus fans por el apoyo que le demostraron a lo largo de las últimas semanas. Es por ese cariño que logró romper récords en Spotify e hizo historia al consagrarse como la cantante latina con más oyentes mensuales.”50 millones de escuchas mensuales en Spotify. Gracias por esto, y por tanto, ¡Son mi motor! Los quiero”, escribió junto a un video en donde baila al ritmo de la música.

El gran logro se debe a su canción “Te felicito”, la cual muchos creen que es una indirecta a Gerard Piqué. “Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa... su filosofía barata no la compro, en esa moto yo ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto”, son los versos con los que inicia la polémica canción. Y continúa: “Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, y ahora resulta que lo sientes”. Aunque, en un comienzo, la letra sonaba como una canción de desamor más entre tantas, con la confirmación de su separación todo cobró otro sentido.