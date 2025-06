El amor de su público es uno de los regalos que celebra desde los inicios de su carrera. Han pasado más de 30 producciones discográficas y cientos de espectáculos en su trayectoria, pero los aplausos jamás dejan de emocionarla.

Su fanaticada en República Dominicana figura como una de las que más momentos emotivos le ha regalado. Una muestra de su cariño la volvió a experimentar hace poco en el espectáculo sinfónico que realizó el 14 de junio en El Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros. También, para presenciar el reconocimiento como “Visitante distinguida” de la ciudad.

“Yo siempre, desde la primera vez que llegué, que tendría como 17 añitos por ahí cuando empecé con Tito Puente... llegué a ese país y me recibieron con tanto amor”, recordó con ilusión sobre sus orígenes. “He pegado tantas y tantas canciones allí. Soy parte como de tres generaciones o más. Es una cosa increíble. Y dondequiera que yo voy, cuando voy a Estados Unidos a cantar me apoyan, aunque caiga una nevada, y a veces digo ‘ahora quizás no pueden venir, nadie va a poder llegar aquí’, y siempre me apoyan dondequiera que yo voy”, prosiguió con agradecimiento, y repasó uno de sus momentos favoritos a lo largo de su paso por el vecino país, en la década del setenta.

“Cuando hice el Estadio Olímpico (Santo Domingo), que fueron 50 mil personas, eso fue una cosa… Yo fui con mi mamá. Me dio tanta alegría darle esa alegría a mi mamá. Me sentí feliz porque ella vivía agradecida de los dominicanos por todo ese cariño que me brindaban. Ella lo vivió porque fue conmigo a ese show e hice una gira completa por todo el país, y de ese desde entonces he tenido allí un éxito tremendo. Mi música se escucha allí constantemente. Estoy eternamente agradecida”.

Su espectáculo reciente evocó el concierto sinfónico que presentó en diciembre de 2024 acompañada de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

“Ese fue el primer concierto sinfónico que hice. Eso fue en la capital. El 21 fue el show y yo cumplí el 15 de diciembre, y sentí como que fue un regalo de Dios, porque han pasado tantas cosas después de la pandemia”, dijo, y reiteró su alegría de regresar este mes. “Me levantó el ánimo porque han pasado… Estos últimos años han sido fuertes para todo el mundo, para el mundo entero”.

Presentó un espectáculo sinfónico. ( Suministrada )

Repetir sus éxitos con un arreglo sinfónico, esta vez en el Cibao, le provocó gran entusiasmo. “Escuchar mi música con esa orquesta, con esos músicos geniales. Se me salieron las lágrimas cuando vi eso. Me dio una emoción grandísima y mucha gente lloró también. Fue muy emotivo”.

El 12 de junio, previo al espectáculo, se le rindió el homenaje para ser declarada como “Visitante distinguida” de la ciudad en un encuentro en el ayuntamiento de Santiago. El reconocimiento fue una propuesta del alcalde, Ulises Rodríguez, quien destacó la trayectoria artística de quien también se le conoce como “La Sophy”. A su vez, la resolución la reconoció como, “una de las grandes voces de la música hispanoamericana, con un legado que trasciende generaciones y fronteras”. La semblanza estuvo a cargo de la magistrada y gestora cultural Roxanna Reyes, a quien también considera su amiga personal.

“Eso fue algo muy lindo. Me hizo llorar, porque yo soy muy sensible, soy muy sentimental”, confesó la intérprete de temas como “Al ritmo de la noche”, “Compárame”, “Qué vas a hacer sin mí”, “Te acordarás de mí” y “Yo lo comprendo”, entre otros. “El señor alcalde la ciudad de Santiago de los Caballeros, que está muy linda, fue muy amable. Conocí a su esposa. Fue muy emotivo”.

Una serie de su vida

La cantante, quien hace más de una década lanzó el libro “Sophy de Puerto Rico: Desde lo más íntimo”, reveló su interés en presentar sus memorias a través de una serie. En la publicación, la intérprete comparte memorias sobre su crianza, además de la fase artística.

“Está basada en el libro mío y el guión está escrito. Están escritos ya 15 capítulos. Lo escribió Maribel (Quiñones)”, adelantó Sofía Hernández Font, quien tuvo su crianza en San Sebastián. “Tengo mucha fe en ese proyecto. Ya me reuní con unos productores de allá de Santo Domingo, que tuvimos una buenísima reunión, y tengo todos esos proyectos. Es algo que siempre lo he soñado. Escribí mi libro, pero quisiera que eso se llevara a la pantalla”, agregó sobre su ilusión de también ver su legado en una película.

“La vida mía ha sido intensa. Desde niña he vivido muchas cosas buenas, tristes y alegres y malas, de todo. Pienso que es un ejemplo de superación y también de perdón. Hay muchas cosas que, personas que han leído el libro me dicen eso, ‘aprendí contigo, aprendí a perdonar’, y esa superación, porque yo vengo de bien abajo, de una pobreza extrema, y una situación de familia difícil también”, prosiguió al evocar los recuerdos. “Y pude superar todo eso. Yo digo siempre gracias a Dios y a mi mamá que fue todo para mí”.

La artista plasmó, además, su interés en seguir cantando en escenarios locales. “Quiero trabajar aquí”, expuso con énfasis y destacó su alegría de cantar durante la edición de este año de las Fiestas de la Calle San Sebastián. “Hace años que no lo hacía, un show en, como le dicen ahora aquí, la Sanse”, afirmó con entusiasmo. “Estuve ahí. Muy lindo el público conmigo, como siempre. Me dio mucha alegría porque hacía tiempo que no trabajaba aquí. He trabajado mucho fuera, en Estados Unidos. Añoraba cantar aquí”.