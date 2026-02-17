La cantante Sophy será reconocida mañana por el Municipio de Aguadilla con la primera edición de la Medalla a la Excelencia en las Artes Estela Robles, que reafirma el compromiso del pueblo con el fomento, promoción y defensa de las bellas artes.

La distinción lleva el nombre de la artista y educadora Estela Robles Galiano, figura emblemática del arte aguadillano, cuya obra ha trascendido fronteras y ha sido exhibida en importantes bienales y publicaciones internacionales. Su legado inspira esta iniciativa que busca, además, motivar a nuevas generaciones de creadores.

La homenajeada de esta primera edición, Sophy Hernández, nació en Aguadilla y desde temprana edad mostró una inclinación natural hacia las artes. Desde sus comienzos en el programa “La Nueva Ola”, llevó su talento a Nueva York, donde fue contratada por el legendario Tito Puente como vocalista de su orquesta.

Durante las décadas siguientes, Sophy se consolidó como una de las voces más influyentes de Puerto Rico y del Caribe. Su versatilidad la llevó a dominar géneros como la balada, el bolero, la salsa y el merengue, con éxitos como “La última palabra”, “Canción para una esposa triste”, “Usted ya me olvidó”, “El ritmo de la noche” y muchos otros que forman parte del cancionero popular latinoamericano, conquistando múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera.

“Es un honor que la primera medalla sea otorgada a Sophy, una artista cuya voz ha llevado el nombre de Aguadilla y de Puerto Rico a escenarios internacionales. Su trayectoria es ejemplo de excelencia, disciplina y pasión por las artes”, expresó el alcalde Julio Roldán Concepción.

La ceremonia oficial se llevará a cabo en un evento protocolar donde se celebrará la vida artística de Sophy y su legado musical.