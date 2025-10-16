A una semana de que la cantante estadounidense Taylor Swift lanzara su nuevo disco “The life of a showgirl”, este batió el récord con más de cuatro millones de copias vendidas, con lo que superó el que tenía Adele con su álbum “25”, que en 2015 vendió 3.5 millones de copias.

Swift concluyó el año pasado su gira “Eras Tour”, considerada la más exitosa de la historia con una recaudación de poco más de US$ 2 mil millones en entradas para 149 conciertos.

En relación con esta, anunció dos proyectos que llegarán a Disney+: “The end of an era”, docuserie de seis episodios sobre el desarrollo de la gira, con dos episodios semanales a partir del 12 de diciembre, y “The final show “, película del último espectáculo de la gira, en Vancouver, que debutará el mismo día.