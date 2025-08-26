La cantante y actriz mexicana Thalía lanzó tres de sus álbumes más emblemáticos con versiones remasterizadas, con la intención de ofrecer a su fanaticada la oportunidad de revivir la ilusión de discos que marcaron un antes y un después en la música latina.“En Éxtasis” (1995), “Arrasando” (2000) y “El Sexto Sentido” (2005) son las producciones que no solo redefinieron su carrera, sino que marcaron hitos en la historia del pop latino y que ahora están disponibles en todas las plataformas digitales.

Cautivadoras melodías, fusiones pop con elementos de dance, R&B, balada, bachata y ritmos latinos definen la base rítmica de las producciones discográfica, las que la consolidaron como una fuerza influyente en la industria musical global.

La cantante reveló la trascendencia de estos discos en su vida personal y profesional. “Estos álbumes no solo marcaron una era para mis seguidores, sino que también marcaron mi vida por completo. Gracias a estas canciones, pude conectar con públicos de todo el mundo, en español y con nuestros ritmos latinos. Es un privilegio celebrar esta música a décadas de sus lanzamientos, y una gran inspiración para seguir creando desde el amor y el respeto a esta profesión tan maravillosa”, dijo Thalía mediante comunicado de prensa.

“En Éxtasis”, considerado uno de los discos más importantes del pop latino de los años 90, “marcó el inicio de la internacionalización de Thalía hace tres décadas, catapultada por éxitos como “Piel Morena”, “Gracias a Dios” y su tema icónico de la telenovela “María la del Barrio”. Con algunas producciones de Emilio Estefan, Kike Santander, el álbum fusionó géneros latinos con pop contemporáneo y presentó videoclips provocativos que consolidaron su imagen atrevida y auténtica”, destaca el escrito de prensa.

“Arrasando”, lanzado hace 25 años, representó un nuevo capítulo en la carrera de Thalía. Con una participación activa como compositora de la mayoría de las canciones y como productora, y una vez más junto con Emilio Estefan, este álbum consolidó su liderazgo creativo y artístico. “El sencillo que da nombre al disco, “Arrasando”, se ha convertido en un himno generacional, junto a temas como “Entre el Mar y una Estrella”, “Regresa a Mí” y “Rosalinda”. El álbum alcanzó el #1 en Latin Pop Albums y posicionó dentro del Top Latin Albums de Billboard, vendió millones de copias globalmente y obtuvo certificaciones de Oro y Platino en diversos países”, mencionar el escrito. “La gira internacional de “Arrasando” la llevó por México, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y mercados asiáticos y europeos , consolidando su estatus como ícono global del pop latino”.

“El Sexto Sentido”, que lanzó en 2005, marcó una faceta más introspectiva de Thalía, pero sin perder su espíritu festivo, fusionando pop con balada, bachata, sonidos electrónicos y ritmos latinos. “Con producciones de Estéfano, José Luis “Pepe” Pagán y Cory Rooney, y participación ejecutiva de la artista, el álbum fue un proyecto innovador y profundamente personal. Ese mismo año se lanzó la versión Reloaded, que incluyó el exitoso sencillo “No, No, No” junto Romeo Santos, el cual se posicionó en el listado Hot Latin Songs y fue reconocido como Mejor Canción del Año en los Premios Lo Nuestro. Reconocido como el álbum más costoso producido en América Latina ese año, “El Sexto Sentido” debutó en el #1 de Latin Pop Albums en México”, detalla sobre parte de sus méritos.

A lo largo de estas tres décadas, Thalia no solo ha dejado una marca imborrable en la música, sino que ha construido un legado multifacético como empresaria, autora, referente de moda e influyente figura digital.