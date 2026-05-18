La producción de los Premios Tu Música Urbano MIX 2026 y la Convención Tu Música 2026 anunció hoy que dedicará la edición de este año a Efraín David Fines Nevares, mejor conocido como Tito El Bambino, reconocido por su trayectoria, legado y aportación a la música latina. El artista, considerado una de las figuras más influyentes del género urbano, tendrá una participación especial en el escenario del Coca-Cola Music Hall durante la gala de los premios.

La edición 2026 contará además con destacadas presentaciones musicales que incluye a figuras como Carlos Vives, María Becerra junto a Lyanno, Olga Tañón, Jay Wheeler, Hanzel La H y Hades66, Chimbala, Mar Solís, La Perversa, Alexis & Fido y Los Adolescentes, entre otros artistas que serán anunciados próximamente.

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Asimismo, se confirmó la participación de diversas figuras que fungirán como presentadores de la gala, entre ellos Alex DJ, Casper Mágico, DJ Luian, Grupo Niche, J Álvarez, Jon Z, Jowell y Randy, Yeri Mua, Jacky Fontánez, Christian Alicea, entre otros invitados especiales que formarán parte de la gran noche de la música.

La Alfombra Azul de Premios Tu Música Urbano MIX se transmitirá a las 7:00 p.m. desde el Distrito T-Mobile y contará con la conducción de Gabriela Short, Maiky Backstage y JD, quienes mostrarán a los televidentes el desfile de artistas, invitados y figuras de la industria.

Por otro lado, la Convención Tu Música 2026 se celebrará los días 1 y 2 de junio en Distrito T-Mobile, con una agenda enfocada en el desarrollo profesional dentro de la industria musical y del entretenimiento. Como parte de sus actividades, se llevará a cabo un evento de bienvenida el lunes 1 de junio a las 5:30 p.m., donde se reconocerá la trayectoria del licenciado Edwin Prado por su aportación a la industria del entretenimiento latino. También se anunciarán los Premios Digitales, donde destacan reconocimientos como Mejor Podcast para Molusco Podcast, Mejor Canal para “Sesiones desde la Loma” y Mejor Creador de Contenido para El Tony.

La Convención contará además con paneles y masterclasses impartidos por figuras de alto nivel como Sergio George, DJ Nelson, Nesty “La Mente Maestra”, Casper Mágico, Marena Sofía, Onell Díaz y Gabriel EMC, El Coyote The Show, Domingo Meléndez “Mingo Flow” y AJ Ramos, quien ofrecerá un masterclass especializado en YouTube.

La gala de Premios Tu Música Urbano MIX 2026 se llevará a cabo en el Coca- Cola Music Hall y se transmitirá el jueves 4 de junio, con su antesala a las 7:00 p.m. y la premiación oficial a las 8:00 p.m., a través de Telemundo Puerto Rico, Estrella TV en Estados Unidos, Imagen Televisión en México y Telemundo Internacional en más de 150 países.