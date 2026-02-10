Bajo su proyecto creativo ChurchBoy, el intérprete Tommy Royale anunció el lanzamiento de su sencillo “Bailo Contigo” junto con el artista de Elevation Rhythm, Nate Díaz. La canción combina introspección espiritual y honestidad emocional con una base rítmica afro-house contemporánea.

“Bailo Contigo” nace como una reflexión personal sobre la vida, la fe y la vulnerabilidad humana. A través de letras sobrias y directas, Royale aborda la incertidumbre emocional, la fragilidad de las convicciones y la búsqueda de sentido en medio del caos cotidiano. “Si tengo que bailar esta danza de la vida, necesito hacerlo contigo. Sin Dios, estoy perdido”, expresó el artista mediante comunicado de prensa. El tema se desprende de su próximo álbum de estudio “ChurchBoy”, actualmente disponible en “pre-order”.

El ritmo afro-house enérgico invita al movimiento, creando un equilibrio entre contemplación y celebración. Esta dualidad define la esencia de “Bailo Contigo” y refuerza la identidad sonora de ChurchBoy.

“Bailo Contigo” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Tommy Royale se ha distinguido por construir una propuesta artística que explora la intersección entre espiritualidad, emociones humanas y sonidos globales, posicionándolo como una voz auténtica dentro de una nueva generación de artistas que entienden la fe no como una certeza absoluta, sino como un camino en constante construcción.

Con “Bailo Contigo”, ChurchBoy continúa delineando el universo conceptual de su próximo álbum, adelantando una pieza en la que busca llevar profundidad lírica y una exploración sonora honesta y contemporánea.