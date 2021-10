Vanilla Ice no se presentará con Vico C en concierto El rapero estadounidense no está vacunado contra el COVID-19.

El intérprete boricua tendrá varios artistas invitados en la presentación en el Coca-Cola Music Hall. ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD El productor José Dueño anunció que, debido a la nueva orden ejecutiva y las restricciones que limitan la entrada a Puerto Rico de las personas que no tienen la vacuna contra el COVID 19, el cantante de rap Vanilla Ice no podrá presentarse en la Isla, ya que no está vacunado, al igual que algunos miembros de su equipo. “El concierto sigue en pie porque Vico C es una estrella. Tiene una cantidad de seguidores enorme que están deseosos de verlo en tarima y corear sus canciones”, expresó el productor del evento. El concierto titulado “V” se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile. Para este espectáculo, Vico C tendrá una serie de invitados sorpresas, según la comunicación escrita. El evento sigue siendo 100 % para vacunados y el Coca-Cola Music Hall estará abierto a 100 % de capacidad. Los boletos están a la venta en Ticketera. Todos los que deseen devolución de sus boletos pueden comunicarse con Ticketera, se señaló..