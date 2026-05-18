Vico C admitió que ver amistades cercanas pasar por problemas familiares, pensar en su pasado y reconocer la bendición de vivir el presente plenamente lo inspiraron en 2023 a grabar una canción que de ser una autorreflexión se transformó en un manifiesto de amor y agradecimiento para su esposa, Sonia Torres.

“Vivir eso me inspiró a reflejar ese momento en que encuentras una pareja y después de todo lo que has vivido, esa persona parece ser quien te va a ayudar a borrar lo malo que viviste, pero también ella reconoce que se siente viva ahora que te tiene, ya que sentía un vacío en su pasado y hasta tuvo miedo a comenzar de nuevo”, compartió el rapero sobre el tema que salió en su último disco “Pánico”, pero no logró ser uno de los sencillos oficiales.

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Ahora, el “Filósofo del Rap” se une a su querida pareja para mostrar su lado más humano y celebrar 30 años de matrimonio, amor y compañerismo con el lanzamiento del video oficial de “Le pido a Dios”.

Luis Armando Lozada habló con Primera Hora sobre la producción audiovisual que grabó en Colombia y en la que celebra la figura de Torres como uno de los pilares más importantes de su historia, y lo distinto que sería atravesar diversos retos de la vida -desde tropiezos en sus más de cuatro décadas de carrera- hasta contratiempos como el trastorno por uso de sustancias y otros problemas de salud, sin su presencia.

“Esto me puede beneficiar en lo profesional, porque sí, la gente conoce parte de mi último disco. Pero esto se da más desde un plano personal, porque como pareja queremos mantener un recuerdo de la celebración de algo que hoy día parece ser hasta imposible, porque no son 30 años conviviendo nada más, son 35 años de convivencia y a los cinco años de relación fue que formalizamos nuestra relación en papeles”, destacó Vico C en entrevista telefónica.

Con este tema, Vico C reafirma su compromiso de trabajo y amor a su esposa y compañera por las pasadas tres décadas. ( Suministrada )

El artista resaltó que trabajar este nuevo proyecto le permitió honrar los frutos de un amor verdadero con la madurez para seguir nutriendo la relación con mucha naturalidad, algo de lo que no muchos pueden alardear.

“Ya nosotros casi ni discutimos, pero en nuestra historia ha habido momentos tumultuosos", destacó el rapero. “Creo que se ha conocido de mis problemas más que mis momentos buenos, realmente, porque las cosas buenas que uno vive no tienden a ser noticia; a la gente les aburre, no lo ven como noticia. Por lo tanto, los que han conocido nuestra vida de ansiedades y no hayan visto bien la parte del calor humano entre nosotros, la unión desde lo más sincero, pueden ver este video como un embuste, pero esta es nuestra vida ahora”, apuntaló el intérprete de temas como “Viernes 13″ y “Desahogo”, quien afirmó que aprecia compartir con Sonia desde el café de la mañana o una sesión improvisada desde un piano, hasta la companía de sus hijos Loupz, Gabriel y Enni, así como de su nieto Perseus, que la familia llama “Pollo”.

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Sus hijos, también, han formado parte importante de su proceso como pareja. ( Suministrada )

“Todavía vivimos en la misma casa, somos una familia que todavía vivimos juntos”, destacó Vico, quien asegura que el concepto de la familia nunca ha sido distante desde que arrancó como adolescente en la industria del entretenimiento.

“Nuestra dinámica en el video se verá más ‘Hollywood’, con unas tomas preciosas y unos elementos bien chulos, pero nosotros somos más de vacilar en los chinchorros”, manifestó entre risas.

Al conmemorar tres décadas con una familia unida, Vico C afirma sentirse realizado como visionario en el hip hop en español, aunque sabe que todavía queda mucho camino por recorrer.

“Yo he descubierto que los compositores nos vamos a morir sin componer lo que hubiésemos querido... Grammys que yo pueda pensar que me pertenecían, pero muchos de ellos no me los voy a ganar, hay cosas en la vida que no se van a realizar, y creo que Dios permite eso como una manera de desear un mundo en donde las cosas no se van a acabar y eso solidifica mi fe, me hace sentir más cómodo”, resaltó.

“Le pido a Dios” está disponible en todas plataformas de “streaming”.