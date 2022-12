Ciudad de México. El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, quien debutará este jueves en el recinto Arena CDMX, anunció este lunes que ofrecerá un concierto especial y diseñado exclusivamente para el público mexicano.

“Me preparé para hacer algo que es exclusivamente para ustedes, es un concierto diseñado para México y el que vaya se dará cuenta. Ya no lo podré hacer más en el resto de la gira, en Colombia o Perú tendré que hacer ajustes”, confesó en una conferencia de prensa.

Tras presentarse a principios de 2022 en el Auditorio Nacional, el cantante ofrecerá su primer concierto en el recinto Arena CDMX, con capacidad para más de 20,000 personas, donde adelantó que pondrá en escena una gran producción con invitados especiales, bailarines y pantallas.

“Tengo entendido que soy el primer salsero que se presenta ahí y estoy seguro de que no voy a defraudar al público”, dijo.

Recordó sus primeras visitas a México como cantante, actuando en pequeñas discotecas y sin poder imaginar que un día se subiría al escenario del Auditorio Nacional o el Arena CDMX.

“Tener este reto es sumamente lindo para mí. He visto cómo ha ido evolucionando el género aquí en México y cómo ha ido evolucionando mi trabajo”, dijo.

Tras actuar en escenarios icónicos del país, aseguró que todavía le quedan muchos sueños por cumplir y que está convencido de que le esperan cosas maravillosas.

“Pero no me pongo metas para no decepcionarme”, indicó.

Víctor Manuel Ruiz Velázquez, conocido por su nombre artístico, ofrecerá al público mexicano su último trabajo, “Lado A Lado B”, un disco con el que siempre soñó y que, tras 30 años de carrera musical, se permitió el riesgo de cumplirlo.

El álbum consta de dos partes, una tradicional y otra más actual, en concordancia con el trabajo que ha venido haciendo a lo largo de sus tres décadas sobre el escenario.

“El Lado A es el Víctor Manuelle tradicional, se grabó en analógico, con piano de cola y bajo acústico, un sonido diferente a como se graba ahora. La otra mitad del disco es la salsa más moderna que he venido haciendo”, explicó.

El salsero boricua repasó su evolución artística, que empezó como cantante en orquestas de salsa y derivó en su exploración del género urbano, colaborando con artistas como Bad Bunny, Wisin o Don Omar.

“Cuando empecé mi sueño era cantar con una orquesta. Me di cuenta que en los años 90 se fue virando hacia lo urbano y pensé que si quería mantenerme vigente y llegar a los jóvenes debía buscar esas alianzas. Fui criticado por los puristas de la salsa, pero me funcionó”, manifestó.

De cara al futuro, Víctor Manuelle confesó tener en mente un proyecto colaborativo con la nueva generación de salseros, para “experimentar nuevas ideas y darle alternativas al género musical”.