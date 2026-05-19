Vuelven a encender el escenario por una buena causa.

El espectáculo tributo “Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA” llega una vez más al Bellas Artes de Caguas para una función a beneficio de La Perla de Gran Precio, organización que celebra 40 años de servicios impactando vidas en Puerto Rico.

La nueva cita será el sábado, 29 de agosto, a las 8:00 pm, en la “Ciudad Criolla”, bajo la producción de Rafo Muñiz y PROLAT Entertainment.

Esta travesía musical y exitoso montaje reúne nuevamente las voces de Camelia Muñiz, Gilmarie Villanueva, Jonathan Dwayne y Luis Obed, acompañados por la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano con la dirección musical del laureado maestro Ángel “Cucco” Peña.

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“Cuarenta años después, seguimos creyendo que cada ser humano merece dignidad, amor y una nueva oportunidad. Esta hermosa labor tenemos que celebrarla con un show que nos mueve las emociones más alegres”, expresó Lissette Alonso, directora ejecutiva de La Perla de Gran Precio, en declaraciones escritas.

Camelia Muñiz, Gilmarie Villanueva, Jonathan Dwayne y Luis Obed regresan acompañados por la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano este 29 de agosto al Bellas Artes de Caguas. ( Suministrada )

Para Muñiz, el junte representa una gran oportunidad para aportar a una organización tan sólida y comprometida con las personas en diversas situaciones vulnerables.

“Poder colaborar con la gigantesca labor que por 40 años ha realizado Lissette Alonso, fundadora de La Perla del Gran Precio, con un show teatro-musical como ‘Dancing Queen: Tributo filarmónico a ABBA’, es un privilegio”, afirmó el productor. “Invitamos al público a celebrar, a la vez que colaboran con esta organización que impacta anualmente a cientos de hermanos puertorriqueños”, puntualizó el productor.

El licenciado Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano, asimismo, se expresó orgulloso de poder apoyar a La Perla de Gran Precio para la continuidad de sus servicios que ofrece a la comunidad en una presentación “que se ha convertido en una de las producciones musicales más exitosas de los últimos años en Puerto Rico”.

El público cantará y bailará con una amplia selección de los éxitos musicales de ABBA (Suecia, 1972) con impresionantes arreglos filarmónicos que elevarán a otro nivel temas como “Dancing Queen”, “Mamma mia” y “The Winner Takes It All”.

“‘Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA’ es pura magia; más que un show, es una experiencia que cautiva la imaginación de la audiencia en una gran celebración a la música”, manifestó “Cucco” Peña para el estreno del show en noviembre de 2024.