El galardonado compositor y cantante Willie Colón conquistó con su concierto “Idilio Sinfónico” en el Coca-Cola Music Hall durante la noche del sábado, donde deleitó a casa llena a miles de fanáticos que se dieron cita para disfrutar el sabor tropical de su legendaria trayectoria.

El show comenzó con la entrada de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña, quien fue recibido por aplausos y gritos de la audiencia. Las primeras notas llevaron al público por un recorrido musical por la trayectoria de Willie Colón, mientras en la pantalla se presentaban imágenes del viaje artístico del reconocido trombonista, desde los inicios de su trayectoria hasta el presente.

El repertorio que incluyó temas como “Oh, ¿qué será?”, “Nueva York”, “Volar a Puerto Rico”, “Mi Sueño”, “China Cubana” y “Julia”. También, un medley en homenaje a Héctor Lavoe que contó con “Periódico de Ayer”, “El Cantante” y “El Todopoderoso”, mientras que en la pantalla se proyectaban imágenes del conocido como “el cantante de los cantantes”.

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando Willie Colón, junto a Ángel “Cucco” Peña, interpretaron Idilio. “Yo estaba medio vetado aquí y pensé, ‘¿cómo puedo volver a entrar a Puerto Rico si me tienen bloqueado?’. Entonces, yo había hecho una tonada para un comercial de cerveza Corona con Cucco, y ahí nació una amistad. Vi la manera en que él trabaja: tremendo músico y tremenda persona. Así que le dije: ‘Cucco, yo no tengo productores; después de Pacheco, nadie me produce’, yo quiero que tú me hagas el disco, porque quería hacer un álbum hecho en Puerto Rico”, expresó Colón durante el espectáculo.

Bajo la producción de Alexandra Fuentes y Juan Ward, el concierto “Idilio Sinfónico” culminó con éxitos como “Sin Poder Hablar”, “Corazón Guerrero”, “El Gran Varón” y “La Murga”. Willie Colón agradeció al público por estar presente, y entre aplausos, culminó con un emotivo “¡Dios bendiga a Puerto Rico!”, que motivó una ovación de pie.