La cantante YancyAbril anunció la presentación de su nuevo concierto, “I’m YancyAbril”, un espectáculo que apuesta por la cercanía escénica y la esencia del jazz como eje central de la propuesta. La función se llevará a cabo el próximo 10 de abril en el Café Teatro Moneró.

El concierto ha sido concebido como una experiencia íntima en la que la artista explorará un repertorio cargado de matices, con una marcada influencia del jazz y pasajes acústicos que resaltan su fuerza interpretativa. La propuesta busca propiciar una conexión directa con el público, alejándose del formato tradicional para ofrecer una velada más personal y emotiva.

La noche contará con el respaldo de una banda en vivo, así como con la participación de artistas invitados que añadirán nuevas texturas sonoras al espectáculo. Según explicó la intérprete, el concepto del concierto representa una extensión de su identidad artística y personal.

“Quiero que cada persona que asista se permita sentir, recordar y conectar a través de la música. ‘I’m YancyAbril’ es un espacio para vivir la música sin filtros, con verdad y con el corazón abierto”, expresó la cantante.

El evento es producido por Norwill Fragoso y promete una atmósfera elegante, con interpretaciones cargadas de emoción que destacan el poder transformador de la música en vivo.

Los boletos para el concierto estarán disponibles a través de la plataforma TicketCel.com.