El fenómeno de la música urbana puertorriqueña, Yovngchimi, acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado “McLaren”, una electrizante colaboración junto a su colega y compatriota Clarent.

Este tema representa un adelanto del esperado álbum Svperstar Demon, y marca un giro sonoro atrevido que combina elementos de música house con ritmos urbanos modernos, manteniendo la identidad auténtica y distintiva que caracteriza a ambos artistas.

“McLaren” no solo es una muestra del sonido futurista y ecléctico de Svperstar Demon, sino también una declaración de intenciones por parte de Yovngchimi, quien, a pesar de enfrentar una situación legal complicada, ha dejado un repertorio amplio de música lista para sus fanáticos. El sencillo es una pieza potente, marcada por una producción vanguardista y una letra que exuda lujo, velocidad y desenfreno, al más puro estilo del artista.

El lanzamiento viene acompañado de un video musical impactante, en el que Clarent interpreta un doble papel: el suyo propio y el de Yovngchimi. En el clip, Clarent se viste, actúa y se presenta como una réplica casi exacta de Yovngchimi, rindiendo homenaje a su colega y asegurando que su presencia artística siga viva, incluso mientras el rapero se encuentra privado de libertad. Esta propuesta visual ha captado la atención del público por su concepto provocador y simbólico, que refleja la hermandad artística entre ambos talentos.

“McLaren fue solo para calentar. El verdadero viaje empieza ahora. Estoy en un momento donde cada sonido, cada letra, tiene intención. Svperstar Demon no es solo evolución, es estrategia, es visión. Mi ausencia física no significa desconexión, mi enfoque está más claro que nunca. Lo que viene es música hecha para durar.” expresó Yovngchimi desde prisión.

A pesar de su reclusión, Yovngchimi dejó una amplia biblioteca musical grabada, que será lanzada progresivamente como parte de una estrategia para mantener su carrera activa y en ascenso. El próximo álbum, Svperstar Demon, promete ser uno de los proyectos más ambiciosos del género urbano hasta la fecha, contando con colaboraciones de alto calibre tanto del ámbito latino como internacional. El disco mostrará a un YOVNGCHIMI más comercial, sin dejar atrás su esencia lírica provocadora y estilo inconfundible, y se perfila como un punto de inflexión en su carrera.

“La música que viene es otro nivel. Me enfoqué en romper barreras, en probar sonidos nuevos sin perder quién soy. Hay colaboraciones grandes, pero también temas muy personales. Esto es para los que nunca dejaron de creer en mí, incluso en los momentos más difíciles. ‘McLaren’ es solo el comienzo. Nos vemos pronto.” añadió Ángel Javier Avilés Monzón, nombre de pila del urbano.

El artista, originario de San Juan, Puerto Rico, se ha consolidado como uno de los nombres más sonados del movimiento urbano actual. Con un estilo agresivo, líricas directas y una estética oscura, ha colaborado con artistas de la talla de Bad Bunny, French Montana, Ozuna, Arcángel y Eladio Carrión. Su visión artística y autenticidad lo han convertido en una figura clave de la nueva ola del trap latino.

Clarent, también oriundo de Puerto Rico, es uno de los talentos emergentes más versátiles del género. Conocido por su habilidad para moverse entre estilos, desde el reggaetón alternativo hasta el trap experimental, Clarent ha ganado reconocimiento por su propuesta única y su constante innovación sonora y visual.

Con “McLaren”, Yovngchimi y Clarent no solo presentan una canción contagiosa, sino que también ofrecen un manifiesto artístico cargado de lealtad, resistencia y evolución. Svperstar Demon llegará pronto a todas las plataformas, prometiendo sacudir el panorama urbano con su propuesta provocadora y su mensaje directo desde las sombras.